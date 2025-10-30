Ospedale di comunità, parcheggio in arrivo

Strutture per la medicina territoriale, passi in avanti per l’allestimento dell’area che ospiterà la casa e l’ospedale di comunità: il comune ha avviato il percorso per realizzare l’area di sosta a servizio degli immobili, approvando il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) da trasformare in elaborati definitivi. Sulle strutture però ora è necessario dare tempistiche certe: inizialmente si era pensato di terminarle entro il 2025, ma per portare a termine l’intero intervento serve ancora del tempo.

Il parcheggio troverà posto nell’area di via Sgattoni di fronte all’Istituto ‘Capriotti’ è al centro di un accordo tra comune e Ast per la realizzazione dell’ospedale e della casa di comunità. In virtù di tale accordo la superficie è stata ceduta all’Azienda sanitaria in diritto di superficie per 99 anni: con questa stipula il comune si è impegnato, fra le altre cose, ad assicurare con proprie risorse la realizzazione a servizio della nuova struttura territoriale, di almeno 38 parcheggi ad uso esclusivo – di 2,5 per 5 metri – anche per compensare la differenza di valore patrimoniale tra i due immobili permutati di via Romagna e via Sgattoni, concordata per un importo stimato di 199.969,88 euro.

Per fare l’area di sosta si dovranno acquisire le aree, tramite acquisizione bonaria oppure attraverso procedura espropriativa. L’attesa maggiore, ovviamente, è per le strutture sanitarie, che dovrebbero sostenere il presidio ospedaliero nella cura di prossimità.

L’ospedale di comunità è concepito per il ricovero breve, con lo scopo di evitare degenze improprie nel nosocomio o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei. All’interno della casa di comunità ‘hub’ invece lavorano équipe multiprofessionali che compredono medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, specialisti ambulatoriali interni e dipendenti, infermieri.

Questa garantirà una presenza medica per ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette, nonché una presenza infermieristica prevista per dodici ore ogni giorno della settimana, il punto unico di accesso, il punto prelievi, programmi di screening.

E ancora, servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità, ovvero ecografo, elettrocardiografo, retinografo, oct, spirometro anche attraverso strumenti di telemedicina (come la telerefertazione), servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza: parliamo di cardiologo, pneumologo, diabetologo, servizi infermieristici. Infine, il sistema di prenotazione è collegato al Cup aziendale e al servizio di assistenza domiciliare di base.

Giuseppe Di Marco