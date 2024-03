Ospedale in affanno: "Ostetricia e ginecologia, sanare subito le mancanze"

Gravissime carenze di organico a ostetricia e ginecologia, continua la protesta dei sindacati per le condizioni in cui versano i reparti dell’ospedale ascolano. L’Usb dell’Azienda sanitaria di Ascoli si mobilita per chiedere risposte concrete e tangibili, alla dirigenza dell’Ast, su come intende attivarsi per coprire "le gravi carenze di personale attualmente esistenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Mazzoni che comportano contrazione inaccettabili di servizi all’utenza e carichi di lavoro insostenibili, oltre ad un elevato rischio clinico per lavoratrici lavoratori della sanità del piceno, giacché senza personale la sanità pubblica muore". Purtroppo le razionalizzazioni, ovvero le diminuzioni di personale, sono un tren preoccupante e che pare inarrestabile, soprattutto per quanto riguarda il Piceno.

L’attenzione è focalizzata in particolare sulle proroghe dei lavoratori precari in scadenza a fine marzo e aprile e sulle stabilizzazioni Covid subito per tutte le lavoratrici e lavoratori con i requisiti di legge, partendo dalla necessità di assumere ostetriche, riattivare culle e predisporre due infermiere a turno in patologia neonatale al Mazzoni di Ascoli. La Usb, che ha proclamato uno sciopero per il 22 marzo, torna dunque a denunciare carenze di professionisti della salute e a richiedere l’assunzione di personale ostetrico nel reparto di ostetricia e ginecologia del Mazzoni. Il sindacato ricorda che l’ostetrica è la professionista sanitaria deputata all’assistenza della gestante e del nascituro. "Sostituire tale figura con personale infermieristico, tra l’altro tolto dalla patologia neonatale, lasciando una sola unità con tutti i rischi che questo comporta per il neonato, è assurdo e inaccettabile. Così come inaccettabile e assurda la riduzione dei posti letto nel reparto di pediatria e patologia neonatale".

Dall’11 marzo è stata attivata per un ricovero la quarta culla, "a dimostrazione che 5 culle sono indispensabili come tra l’altro scritto nel Piano; ma si lascia solo un infermiere a turno con tutte le ricadute di sicurezza dei neonati e del personale infermieristico. Questo è inaccettabile". L’Usb denuncia che "viene impiegato il personale infermieristico, "sottratto" alla patologia neonatale, a copertura di 5 ostetriche mancanti a Ostetricia-Ginecologia (3 ostetriche a tempo indeterminato e 2 ostetriche in aspettativa per gravidanza), non garantendo continuità assistenziale, vista la grave carenza di tale figura che certo non può essere sostituita da altra figura professionale". L’Usb dell’Ast di Ascoli ricorda che è attiva una graduatoria di concorso pubblico, oltre ad essere pervenute in Azienda diverse richieste di ricongiungimento familiare. "Chiediamo quindi che si assumano ostetriche da entrambi i canali, a garanzia della continuità assistenziale dovuta".

