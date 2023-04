Ospedale, manca la stima del terreno

"Il distretto sanitario di via Romagna vale 900mila euro, con un range di variabilità pari al 15%". E’ stato il dirigente all’urbanistica Giorgio Giantomassi, nella commissione sanità di ieri sera, a rendere conto del valore del distretto sanitario centrale: valore che dovrà essere confrontato con quello del terreno di via Sgattoni individuato come location per il nuovo ospedale: "Quest’altra valutazione – ha proseguito il tecnico - ci sarà fornita entro fine mese". Insomma, il comune, per poter cedere il terreno, deve prima incamerare il parere dell’Agenzie delle Entrate. Questa stima, peraltro, potrebbe riservare delle sorprese interessanti: "C’è la possibilità che il terreno, vista l’alta edificabilità, abbia un valore superiore a quello del distretto – ha aggiunto – inoltre è necessario portare avanti l’iter della permuta, perché ovviamente, in nessun modo, il terreno può essere ceduto a titolo gratuito all’Ast". Lo schema è noto a tutti: il comune cede all’Ast il suo terreno perché vi realizzi ospedale, casa di comunità e casa della salute. L’Ast, in cambio, cede il distretto di via Romagna al comune, dove l’ente potrebbe realizzare un enorme parcheggio multipiano. L’iter, come ha sintetizzato l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli, sta andando avanti: "Il 30 marzo ci è arrivata una lettera a firma della dottoressa Carignani – ha detto l’assessore – con cui la commissaria ci ha invitati a predisporre l’atto formale per il passaggio del diritto di superficie. Carignani inoltre dice che è intenzionata a istituire un tavolo tecnico per portare avanti il percorso tecnico e burocratico della permuta. Siamo in attesa che ci arrivi la stima da parte dell’Agenzia delle Entrate per il nostro terreno: dovrebbe arrivare entro la fine del mese. La cessione del terreno, comunque, confermo che non sarà in nessun modo gratuita". In un momento successivo, però, la regione dovrà effettuare lo studio di fattibilità per capire se possa ospitare le strutture sanitarie previste. In merito alla fattibilità, due giorni fa il presidente Francesco Acquaroli ha detto che la questione verrà stabilita in altre sedi: "Noi – ha detto il governatore, a margine della presentazione del piano sociosanitario - rappresentiamo la programmazione e il controllo delle azioni. Non sono un tecnico e non mi voglio inserire in una disputa che non mi riguarda direttamente. Sicuramente i tecnici della regione e tutti coloro che avranno un ruolo in questa pratica ci potranno dire le eventuali difficoltà, ma io auspico che il sito scelto possa essere adeguato".

Il piano sanitario è stato l’altro protagonista della commissione. In merito ai bisogni della sanità in riviera, è emersa la necessità di convocare al più presto la conferenza dei sindaci. Il consigliere Giorgio De Vecchis ha rimarcato, in tal senso, che si dovrebbe rendere il parere della conferenza vincolante, mentre ora è solo consultivo. La dottoressa Aurora Bottiglieri ha anche esposto il proprio resoconto dell’incontro avuto due giorni fa con la commissaria Carignani. "Ci è stato detto che si vorrebbe orientare la produzione di servizio sanitario nelle cliniche convenzionate a valle di specifici accordi, visto che nel Piceno abbiamo, in tal senso, il 30% dell’offerta marchigiana – ha spiegato la consigliera - Per quanto riguarda l’offerta ospedaliera, sembra che la tendenza sia di attribuire a San Benedetto la vocazione di emergenza e urgenza. Ad Ascoli dovrebbe andare tutto il programmato".

Giuseppe Di Marco