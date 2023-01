Ospedale nuovo, anche Azione boccia la scelta di Ragnola

Ospedale nuovo, nemmeno Azione si sottrae all’acceso dibattito sulla location del futuro presidio sanitario della Riviera. I calendiani bocciano in toto la scelta dell’amministrazione comunale, ricaduta sul terreno di Ragnola, rispolverando l’ipotesi di un nosocomio unico e baricentrico, in grado di offrire servizi adeguati al territorio e garantire finalmente l’eccellenza anche nel Piceno. "Il recente dibattito sull’ubicazione del nuovo ospedale a San Benedetto evidenza ancora una volta la miopia dell’attuale classe politica regionale e locale – scrive il coordinamento provinciale, guidato da Simone Splendiani – del tutto incentrata sull’assecondare interessi campanilistici e di breve periodo anziché perseguire efficienza ed efficacia gestionale".

L’edificazione di una nuova struttura in zona Ragnola "che peraltro risulta particolarmente critica dal punto di vista urbanistico, andando a congestionare una zona già sovraccarica di traffico specialmente nel periodo estivo – spiegano i calendiani – non pare corrispondere ad alcuna visione complessiva di sanità nel Piceno. Verrebbe altresì confermata l’impostazione attuale, che prevede duplicazioni di servizi in entrambi gli ospedali, in una eterna e deleteria rivalità tra i due plessi che sembra configurarsi sempre più come una ‘guerra fra poveri’. In realtà, la capacità dei territori di essere incisivi è determinata dalla volontà di unirsi e condividere una visione comune".

"Assai debole – continuano nel ragionamento gli esponenti di Azione – peraltro appare la posizione dell’attuale amministrazione sambenedettese, attenta a pubblicizzare sui social media quella che sembra davvero la notizia che premeva di essere data: ‘Avremo l’ospedale a San Benedetto", come se ciò avesse un benché minimo rilievo. Sarebbe valsa la pena – conclude il coordinamento - rivalutare l’ipotesi del plesso unico in zona extraurbana, baricentrico rispetto agli attuali due plessi e capace di perseguire economie e specializzazioni nell’erogazione dei servizi e, per questa via, essere attrattivo per le migliori professionalità".

"Tutto ciò – concludono gli esponenti di Azione – consentirebbe peraltro di liberare risorse a favore della sanità territoriale, diffusa capillarmente sul territorio e capace di garantire servizi anche nelle zone più remote, ad oggi, spesso dimenticate".