Ospedale, vola dal terzo piano Ferito ragazzo

Tardo pomeriggio movimentato all’ospedale "Madonna del Soccorso", dove un giovane straniero è caduto dal terzo piano della vecchia ala del nosocomio sambenedettese. L’allarme è scattato intorno alle 19,30, quando è stato trovato, A. M. tunisino di 22 anni, sulla pavimentazione stradale. Nonostante il volo da circa 89 metri d’altezza, il ragazzo si era già alzato da solo. Immediati i soccorsi del personale della Potes 118, che ha stabilizzato il paziente e l’ha trasportato al Pronto soccorso per gli accertamenti clinici e diagnostici. Secondo una prima diagnosi non manifestava particolari problemi, ma tutto sarà diagnosticato alla luce delle analisi. Il giovane era ricoverato nel reparto di Psichiatria, che si trova al secondo piano del vecchio ospedale. Da lì è salito al piano superiore e attraverso il corridoio ha raggiunto la vetrata dalla quale è caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Benedetto che si occupano degli accertamenti. C’è da capire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il 22enne tunisino era finito in Psichiatria perché bloccato dalla polizia ferroviaria a bordo di un treno sul quale aveva disturbato alcuni viaggiatori. Una volta fermato e accompagnato negli uffici della Polfer di San Benedetto, ha tenuto un comportamento che ha reso necessario l’arrivo del personale sanitario e il trasferimento nel reparto di Psichiatria. Il giovane era sottoposto ad accertamenti clinici per valutare il suo stato psicofisico alla luce degli atti compiuti sul treno.