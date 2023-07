Ospedali: ecco i rinforzi Per l’estate 21 infermieri

Arrivano rinforzi negli ospedali piceni. Il commissario dell’Ast di Ascoli, Maria Capalbo, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la regolarità dello svolgimento delle attività istituzionali, anche in considerazione della necessità di far fruire le ferie estive al personale dipendente, ha proceduto con un piano assunzioni straordinario che ha riguardato il conferimento di incarichi a tempo determinato per tre mesi a 21 infermieri. Quest’ultimi, infatti, non rientrano nel rinnovo già avvenuto dei precari, 240 tra infermieri, operatori socio sanitari e tecnici che sono stati prorogati fino al 15 settembre. Ma si tratta di personale aggiuntivo, assunto in via eccezionale per – come si legge nella determina – "non compromette gravemente l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con conseguente rischio di interruzione di pubblico servizio".

Commenta con soddisfazione la tempestività del commissario Capalbo nel rispondere con i fatti alle richieste delle organizzazioni sindacali, Giorgio Cipollini della Cisl. "Queste assunzioni straordinarie – dice Cipollini – comportano un potenziamento, evidente, del personale, e consentono una migliore fruizione delle ferie da parte degli operatori. E’ stato difficilissimo trovare infermieri disposti ad essere assunti per soli tre mesi, basti pensare che sono state inviate oltre 100 Pec per reperire 21 persone. Si tratta, comunque, di una piccola attenzione della commissaria Capalbo che noi apprezziamo, anche se i problemi sono un’infinità. Ci dispiace che l’attuale commissaria, che ha iniziato a prendere iniziative, tra circa 15 giorni se ne andrà (dal 17 luglio arriva Nicoletta Natalini, nominata direttore generale dell’Ast di Ascoli dalla giunta regionale ndr). La Capalbo ha compreso subito tutte le problematiche e si è meravigliata della nostra situazione organizzativa e finanziaria disastrata. Basti pensare – conclude Cipollini – che non c’è il personale ordinario per coprire i turni ordinari. L’ultima determina di Nadia Storti, quella con la quale ha tolto alla nostra Ast ben 1.800.000 euro per il personale, ha creato enormi difficoltà. I 240 precari sono stati prorogati fino al 15 settembre, dopodiché cosa facciamo? Si tratta del 13% della dotazione organica. La graduatoria per gli Oss, quella di Pesaro, scade a agosto. Bisognerebbe cogliere l’occasione di attingere da lì prima che scada, in quanto quella per gli infermieri è già scaduta".

Lorenza Cappelli