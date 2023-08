"Ospedali, il Piceno maglia nera nelle Marche"

"Il Piceno è il territorio più penalizzato delle Marche su ospedali e case di comunità". Ad affermarlo è il segretario provinciale del Pd, Francesco Ameli. "Questo – spiega il rappresentante Dem – è quanto emerge dal documento politico elaborato dal Pd provinciale e discusso con i circoli e gli iscritti del territorio nel segno dell’estate militante promossa dalla segretaria nazionale. Infatti, dai dati della Regione Marche sul Pnrr, in attesa di conoscere l’esito dei tagli del governo Meloni sulla sanità, per quanto concerne gli ospedali di comunità la provincia di Ascoli avrà solo 19 posti letto ogni 100 mila abitanti, contro una media regionale superiore al doppio, ovvero di circa 40 posti ogni 100 mila abitanti. Addirittura avremo un terzo dei posti letto della provincia di Macerata". "Stessa disuguaglianza – continua Ameli – per le case di comunità: se nella provincia di Ancona, per esempio, ne viene prevista una ogni 22 mila abitanti, nella nostra provincia una ogni 35 mila abitanti, ovvero circa il 50% in meno. Un disequilibrio inaccettabile, soprattutto per un territorio nel quale tutte le forze politiche sostengono la tesi del Partito democratico per la quale è bene investire sempre più sulla sanità territoriale, anziché promuovere una cultura ospedalocentrica.

"Ma se il diritto alla salute e all’assistenza deve essere uguale per tutti i cittadini – si domanda il segretario provinciale del Pd – perché anche nelle Marche il governo Acquaroli ha scelto di fare cittadini di serie A e di serie B? La preoccupazione ulteriore nasce se si pensa al fatto che il governo Acquaroli accetterà il taglio dei fondi per il Pnrr, come anche su esami, farmaci e posti letto, con il concreto rischio che a pagare sia ancora una volta il Piceno. Purtroppo – conclude – questo è solo l’antipasto offerto alla comunità picena in tema di sanità, visto che il Piano socio sanitario voluto dalla destra, e che il Pd nelle Marche ha fortemente contrastato, non mette in rete, né le risorse del Pnrr, né spiega come verranno fatte le assunzioni necessarie per onorare gli impegni presi, mentre nella nostra provincia i lavoratori del comparto sono lasciati a loro stessi da una destra che li ha prima sedotti e poi abbandonati. Sul tema sanità il Partito democratico Piceno non farà un passo indietro e continuerà le sue iniziative di mobilitazione, a partire dalla festa dell’Unità di Grottammare che inizierà domani (oggi ndr) con il presidente Bonaccini".

l. c.