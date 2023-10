Ospiti Simone Mariani di Sabelli e lo storico dj Gianni Schiuma

Quest’anno si raddoppia la festa e saranno due gli ospiti della premiazione: Simone Mariani, ceo di Sabelli Spa, e Gianni Schiuma, eclettico dj e performer. Mariani, classe 1977, laureato in Economia Aziendale (Bocconi), vanta esperienze di studio alla University of California San Diego e alla Universidad di Buenos Aires. Ha conseguito il Master in Corporate Strategy. Terminati gli studi, è entrato nel gruppo Sabelli, azienda del settore caseario fondata nel 1921 dal nonno Archimede, dapprima come amministratore di Sabelli Distribuzione e dal 2007 come Ad di Sabelli Spa. Nel 2016 ha assunto pari ruolo in Ekolat, Trevisanlat e nel Caseificio Val d’Aveto. Accanto all’esperienza industriale, Mariani ha intrapreso una carriera nell’ambito associativo. In Confindustria ha assunto vari incarichi. Dal 2019 è presidente di LINFA, società speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore agro-alimentare. Il suo percorso di crescita è uno dei fattori determinanti del costante sviluppo del Gruppo Sabelli, oggi uno dei principali player del settore con oltre 600 collaboratori e un fatturato complessivo che nel 2023 supererà i 300 milioni di euro.

Gianni Schiuma è invece il dj che sa dialogare con i ragazzi

Giovanni D’Angelo, in arte Gianni Schiuma, nato a Sambuco di Castel di Lama e titolare dello storico ristorantecocktail bar dj-set Viniles a San Benedetto, è il Re della movida. Si è sempre caratterizzato per i suoi messaggi puliti, carichi di gioia rivolti ai giovani. Molto conosciuto nel versante orientale del centro Italia, si calcola che, in 40 anni di carriera, più di tre milioni di giovani abbiano partecipato alle sue serate. Da quattro decenni riempie i locali delle discoteche del suo territorio (da Ancona a Pescara), diffondendo il verbo dell’amicizia. Gianni Schiuma è amato dai giovani proprio per i suoi messaggi positivi incentrati sul sano divertimento senza eccessi.