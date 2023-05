Ossigeno dai fondi Pnrr e Pinqua "Tanti interventi grazie a 200 milioni"

Si avvicina il termine del 30 giugno previsto per la pubblicazione dei bandi relativi ai 4 lotti (palazzo Saladini Pilastri, ex convento San Domenico, ex caserma Vecchi, edificio di via Giusti). "La parte più rilevante è quella relativa al Pinqua da 75milioni per la quale a fine giugno dovremo pubblicare le gare – sostiene il sindaco Marco Fioravanti –, mentre quelle per il Pinqua da 15milioni sono previste entro l’anno. Tra Pnrr e Pinqua parliamo di 200milioni che ci permetteranno di effettuare molti interventi". Tra questi ci sono quelli relativi a: pista di atletica leggera, copertura pistino campo scuola, palestra, riqualificazione energetica teatri Ventidio Basso e Filarmonici, ristrutturazione alloggi comunali, percorsi di autonomia per persone disabili, riqualificazione teatro romano per gli spettacoli aperto, ecomobility con le colonnine di ricarica, alloggi ragazze madri e in difficoltà, centro musicale e per bambini, alloggi sociali edificio Casette di Castel Trosino e scuola, necropoli longobarda, percorso borgo antico, parco torrente Castellano, realizzazione centro alloggi sociali scuola Piagge e campo sportivo, alloggi centro anziani Cavaceppo, sviluppo del turismo, recupero aree sulle sponde del Tronto, housing sociale di via Giusti, polo ex caserma Vecchi di corso Vittorio Emanuele, convento San Domenico, residenza pubblica ex Cornacchietto, ex caserma Vigili del Fuoco, ex caserma dei Carabinieri, rete ciclopedonale urbana e sul Castellano, riqualificazione multifunzionale di piazza San Tommaso, progetto tecnologico fruibilità beni culturali, sviluppo tecnologie per la tutela del patrimonio comunale, progetto Ascoli connessa con l’intervento wi-fi, scuola Facone-Borsellino e quella di Sant’Agostino.

Preoccupazione tra l’opposizione per le conseguenze relative al mancato rispetto del cronoprogramma Pnrr e Pinqua. "La prossima commissione Pinqua ci sarà il 4 luglio – prosegue il primo cittadino –. Non ci voglio neanche pensare a cosa accadrebbe qualora non dovessimo rientrare nei termini. Ad oggi il cronoprogramma di tutti gli interventi è rispettato. Cercheremo di non perderne neanche uno degli interventi previsti". Infine, sono state confermate le tariffe Tari del 2022 e le esenzioni per chi porta la residenza ad Ascoli.

mas.mar.