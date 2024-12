Ostacolo Civitanovese. La Samb vuole l’allungo

Nuovo testacoda in un derby per la Samb. Dopo quello con la Fermana Eusepi e compagni sono chiamati alla difficile trasferta di Civitanova contro la terzultima in classifica. "Quando vai su questi campi - dice il diesse Stefano De Angelis - contro squadre che lottano per salvarsi, tutto diventa più difficile. Tendono a farti giocare male e ad approfittare di qualche tuo errore. La Civitanovese, poi, ha grandi individualità e quindi sarà una partita difficile da prendere con le molle". Fondamentale sarà l’approccio mentale alla partita. Imporre la propria personalità, forza e qualità tecniche anche la Polisportivo, cercando anche di portare a casa i tre punti, questo l’obiettivo di Eusepi e compagni. E poi attendere il risultato finale di Teramo-L’Aquila ed infine tirare una linea sul girone di andata e fare i primi conti. Palladini, con ogni probabilità confermerà l’undici che ha sconfitto la Fermana ed il consueto atteggiamento tattico. E cioè Orsini tra i pali con la linea difensiva composta da Zoboletti, Zini, Gennari e Orfano. La linea mediana sarà imperniata su Guadalupi e Candellori con Kerjota, Lonardo e Battista a ridosso di Eusepi. Out ancora Pezzola, Baldassi e Paolini che torneranno a disposizione alla ripresa del campionato. Saranno circa 1500 i tifosi della Samb al Polisportivo. Verrà rinnovato lo storico gemellaggio tra le due tifoserie con i supporters di entrambe le squadre che dopo avere pranzato raggiungeranno insieme ed in corteo lo stadio.

Sono diciotto i precedenti tra Civitanovese e Samb in terra maceratese, 15 in campionato (gli ultimi otto in serie D) e 3 in Coppa (due vittorie della Samb e una della Civitanovese). Il bilancio è di 5 vittorie Samb, 7 pareggi e 3 vittorie dei padroni di casa. La formazione rossoblù ha segnato 24 gol subendone 20. L’ultimo incontro in casa Civitanovese si gioca il 5 ottobre 2014 a "porte chiuse" sul campo neutro di Monte Urano. La gara 3-3 con due rimonte nel mezzo e quattro espulsioni, due per parte. La Samb va in vantaggio con Romano Tozzi Borsoi su calcio di rigore. La Civitanovese ribalta il parziale con gol di Giovanni Amodeo dal dischetto e Andrea Pintori. Poi si fa rimontare dai rossoblù a segno con Francesco Di Paola e Romano Tozzi Borsoi. Il pareggio definitivo della Civitanovese è siglato da Gianmarco Mioni alla mezzora della ripresa.

Benedetto Marinangeli