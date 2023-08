"Ostetricia e ginecologia Grazie a tutto il reparto e al dottor Scartozzi"

Un mestiere bello, quello di chi accompagna alla vita. Sono le figure professionali che lavorano al reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Murri di Fermo, a tutti loro Roberta e Nazario Campofiloni vogliono rivolgere un pensiero carico di gratitudine, dopo la nascita della piccola Asia, 2 chili e 800 grammi di bellezza bruna: "Nelle ultime settimane la gravidanza sembrava complicarsi – racconta mamma Roberta – il mio dottore, il primario del reparto Alberto Scartozzi, mi ha seguito con una costanza quasi quotidiana, rassicurandomi e guidandomi nell’ultimo periodo di attesa. Quando sono arrivata in reparto, all’alba del primo agosto, ho trovato subito un’accoglienza straordinaria, non mi sono mai sentita sola. In ogni passaggio ho avuto con me Anna Rita, un’ostetrica di una umanità e dolcezza uniche, mi ha davvero tenuto per mano per tutto il tempo. E poi c’erano Mariacristina e tutti gli altri operatori, a partire dallo stesso Scartozzi, che hanno salutato con noi l’arrivo di Asia. A tutti loro la nostra gratitudine". Nel reparto i papà, dopo i tempi duri del Covid, sono tornati a seguire il parto delle mamme, ad abbracciare per primi i piccoli, sistemati poi in stanza con la mamma che viene seguita nelle prime ore di una vita tutta nuova che si apre.