"Ostilità sui social, ma che bella la piazza"

Giornata storica per la comunità LGBTQIA+ e non solo. Sei città italiane – Dolo, Messina, Torino, Taranto, Pavia e, non ultima, Ascoli – accolgono l’Onda Pride, la grande manifestazione nazionale per i diritti civili. "Siamo fuori dall’armadio e nessuno potrà rimetterci dentro", lo dicono le attiviste e gli attivisti del collettivo "Liber3 Tutt3", organizzatori dell’ evento ad Ascoli.

L’iniziativa è stata all’altezza delle vostre aspettative?

"Ci aspettavamo che sarebbe andata bene, ma non così bene. Mai come quest’anno abbiamo avuto tanto sostegno da gruppi, collettivi e persone. Abbiamo riempito Piazza del Popolo: è stato incredibile. A differenza degli eventi passati, abbiamo sentito un’energia nuova".

Quali messaggi avete voluto trasmettere?

"Rispetto e amore, a partire da quello per sé stessi in un momento storico difficile, che vede i diritti di molti calpestati da pochi. Abbiamo voluto affrontare tanti temi e farlo in un’atmosfera di condivisione pacifica".

Quale sarà l’eredità di questo Pride?

"Speriamo in una maggiore aggregazione tra la comunità queer e quella transfemminista. Ci siamo sempre sentite sole, e oggi no: ci siamo scoperte, incontrate. Aver dimostrato tutto questo in una città come Ascoli, che ci ha accolto in un periodo complicato, è stato importante. Molte persone hanno scelto di esserci nonostante la fatica e le difficoltà".

Avete percepito ostilità?

"In parte sì: commenti brutti sui social, dicerie che ci hanno scoraggiato. Frange della politica locale hanno cercato di intimidirci, ma non ci hanno fermato. Qualcuno ci ha insultato passando, ma nessuna bagarre".

In che modo siete riusciti ad organizzare l’evento?

"Tutto in autofinanziamento e con donazioni attraverso un crowdfunding. Si è percepita la voglia delle persone di vivere questa esperienza proprio qui. Abbiamo sentito la vicinanza della collettività. È un grande segnale di cambiamento della città che, speriamo, non sia passeggero. Ci impegneremo per portarlo avanti, perché non crediamo negli eventi spot: lavoriamo ogni giorno, il resto è pubblicità, non è lotta".

C’è ancora la paura di esprimersi liberamente?

"Per certi versi, si. È per questo che alcuni hanno preferito non farsi fotografare. Ringraziamo voi giornalisti, per averci capito e rispettato. Molte persone non lo hanno fatto, esprimendo giudizi senza conoscere il contesto. Oggi l’immagine è imposta, ma la visibilità non deve essere obbligatoria".

