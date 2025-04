Ottantesimo del 25 Aprile, le manifestazioni per celebrare la Liberazione

Offida, in occasione della ricorrenza dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo l’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e Fondazione sottosezione di Offida ha organizzato una manifestazione celebrativa di commemorazione che si terrà domani e che avrà il seguente programma: alle 10 messa nella chiesa della Collegiata, nel centro storico, alle 10.45 deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti in piazza della Libertà, mentre alle 11.30 partirà un pullman per deporre la corona anche nel monumento dei caduti, che si trova in contrada Lava.