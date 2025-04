Ottava di Pasqua rinviata di un mese. Si parte il 31 maggio

La festa dell’Ottava di Pasqua di Ripatransone, con l’accensione del Cavallo di Fuoco ‘Patrimonio d’Italia per la tradizione’ è stata rinviata di un mese a seguito del lutto nel mondo cattolico per la morte di Papa Francesco. Il programma principale della manifestazione rimarrà pressoché lo stesso, ma anziché in tre giorni, la Festa sarà di due, sabato e domenica. Una decisione assunta dalla Parrocchia e dal Comune.

Sabato 31 maggio, nel pomeriggio, ci saranno spettacoli in piazza Matteotti, davanti al palazzo comunale, alle 18,30 la Messa con la benedizione del Cavallino di fuoco, spettacolo dedicato ai bambini, che sarà acceso alle 21,30. Domenica le Messe alle 9, alle 11 e nel pomeriggio alle 18,30. A mezzogiorno avrà luogo la benedizione del Cavallo di fuoco che sarà acceso alle 21,30. La processione per le vie del paese ci sarà alle ore 17.

La festa dell’Ottava di Pasqua, tradizionalmente è affidata alla Confraternita di San Giovanni, priore Marco Gregori, con il patrocinio del Comune e delle Parrocchie di Ripatransone. Nei pomeriggi delle due giornate saranno aperti gli stand gastronomici che proporranno specialità del territorio in attesa dello spettacolo pirotecnico.