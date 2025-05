Ottavio Palladini pianifica il futuro della Sambenedettese in Serie C con De Angelis

"Grazie a tutti i ragazzi per ciò che hanno dato, alla società che in due anni ha costruito qualcosa di bello e importante, al diesse De Angelis per la competenza ed ai tifosi che hanno fatto vedere cose incredibili a chi non conosceva San Benedetto". Testi e musica di Ottavio Palladini. Ma il tecnico rossoblù è già mentalmente proiettato al futuro. "Speriamo – aggiunge – di rivivere anche in Serie C i momenti belli ed indescrivibili della stagione appena conclusa". Palladini insieme a De Angelis a breve inizierà a lavorare per la costruzione della nuova Samb. In odore di riconferma ci sono anche Gennari, Pezzola, Guadalupi, Zini, Moretti, D’Eramo, Paolini e forse Battista. Da sondare, però, le volontà degli interessati.

"La prima cosa da fare – dice – sono le riconferme. In settimana ci vedremo con De Angelis per i colloqui. Iniziamo subito per avvantaggiarci e si faranno le opportune valutazioni. Oltre le nostre intenzioni, si dovranno valutare la disponibilità e le esigenze dei ragazzi. La nostra intenzione è quella di tenere una buona ossatura perché è importante ripartire da un certo livello tecnico e con lo spirito, la voglia e la conoscenza dell’ambiente". Confermato l’intero staff tecnico con i vice Marco Mancinelli e Gigi Voltattorni, il preparatore atletico Maurizio Di Renzo e l’allenatore dei portieri Giancarlo Beni.

Una volta definite le conferme ecco che si passerà ad implementare l’organico con elementi di provata affidabilità per la Serie C. E l’identikit dei futuri rossoblù è presto fatto. "Seguiremo la stessa linea adottata per la costruzione della Samb che ha vinto il campionato – spiega Palladini –. E quindi porteremo in rossoblù giocatori ambiziosi. Giovani che abbiano fame, spensieratezza e voglia di arrivare. Questo è il tipo di calciatori che serve alla Samb e che insieme a De Angelis – conclude Palladini – cercheremo di portare in Riviera".

Uno dei primi nomi che circola è quello di Flavio Ferrari, classe 2006, nella passata stagione all’Avezzano. L’attaccante scuola Bologna era nel mirino della Samb già nel mercato di gennaio ma poi non si è fatto più nulla. Ora dopo il rientro al club felsineo torna di nuovo in auge. E poi ecco il centrocampista della Maceratese Riccardo Bongelli (2006) reduce dalla vittoria nel campionato di Eccellenza con il club biancorosso. L’intenzione di De Angelis e Palladini è anche quella di rinnovare l’accordo al centrocampista classe 2005 Tourè. Non bisogna dimenticare che in C l’impiego di giovani in campo determina un contributo economico da parte della Lega Pro. Il portiere Orsini è sempre nel mirino del Bologna ma con ogni probabilità resterà ancora in rossoblù per fargli acquisire esperienza anche tra i professionisti.