Ottico abilitato per negozio

Si ricerca ottico abilitato in ottica oftalmica e con mansioni di vendita in negozio di ottica. La sede di lavoro per chi fosse interessato è a Castel di Lama. E’ possibile inviare una email con il proprio curriculum a [email protected], una Pec a regione.marche.centroimpiegoascol[email protected] o contattare il numero telefonico 0736352800.