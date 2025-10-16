Otto Comuni uniti per la cultura. Festival itinerante dell’Appennino

Un festival itinerante autunnale per destagionalizzare il turismo e permettere ai borghi del cratere di mettere in scena tante escursioni spettacolo. La seconda edizione di ‘Parcoscenico Festival – Oltre il palco, dentro la natura’ si prepara ufficialmente a decollare all’insegna dei tanti momenti allestiti, tra il 18 ottobre e il 9 novembre, che avranno luogo in 8 comuni delle province di Ascoli e Macerata: Acquasanta, Arquata, Castelsantangelo Nera, Montegallo, Montemonaco, Pieve Torina, San Severino Marche e Visso. Tutto sarà possibile grazie al prezioso contributo del Bim Tronto e regione Marche con il patrocinio del commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli. La direzione artistica invece sarà curata da Cecilia Menghini e Omar Rossi, ideatori e coordinatori del progetto. "Siamo orgogliosi di presentare questa seconda edizione di Parcoscenico – spiega Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto –, un esempio virtuoso di promozione turistico-culturale che dimostra come questo festival possa diventare un vero volano per la rinascita dei territori interni e per la loro destagionalizzazione. Forti del successo dello scorso anno, abbiamo ampliato la valorizzazione del territorio attraverso l’unione di otto comuni per un’offerta turistica e culturale condivisa. Un segnale forte e lodevole che abbraccia tre grandi aree naturalistiche dell’Appennino centrale".

Gli appuntamenti infatti si svilupperanno tra parco nazionale dei Monti Sibillini, dei Monti della Laga-Gran Sasso e nel parco naturale regionale dei Monti San Vicino e Canfaito. Previsto anche ‘the game – il mistero della Patafa’, un gioco itinerante al quale potranno prendere parte gli escursionisti. Il format delle varie iniziative fonde teatro itinerante, spiegazioni naturalistiche a cura delle guide Aigae (Associazione italiana guide ambientali escursionistiche) con il coinvolgimento diretto del pubblico in uno scenario paesaggistico d’eccezione. "Parcoscenico rappresenta un’importante occasione per valorizzare le aree interne del cratere sismico – aggiunge Guido Castelli –, coniugando la cultura, l’arte e la tutela del paesaggio. La ricostruzione materiale dei territori colpiti dal sisma deve procedere di pari passo con quella sociale e culturale ed è un elemento importante per la lotta allo spopolamento e al calo demografico, che rappresentano un vero problema non solo dell’Appennino, ma di tutta Italia ed Europa. Progetti come questo contribuiscono a rafforzare il senso di comunità".

Massimiliano Mariotti