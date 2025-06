Otto equipaggi già iscritti e pronti per il Palio del pattino

Al momento sono 8 gli equipaggi che hanno confermato la partecipazione alla XXV edizione del Palio del Pattino ‘memorial Maurizio Pignotti’ di Grottammare, che si disputerà domenica 13 luglio. La data ultima per presentare le iscrizioni è fissata al 10 luglio.

Nei giorni scorsi vi è stata una riunione operativa che ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Rocchi, dell’assessora Alessandra Biocca, del consigliere Nicolino Giannetti, di una rappresentanza di vogatori, del presidente di ‘Grottammare Sportiva’ Matteo Trionfi e dei referenti dei circoli velici ‘Amici del Mare’ e ‘Circolo Velico le Grotte’.

Il Palio si disputa su mosconi in legno condotti da due rematori, un genere di natanti oggi quasi scomparso dalle spiagge. I rioni in gara, per ora, sono: Artisti (Matteo Rastelli - Giuseppe Sforza); Casette (Emanuele Rivosecchi - Luca Giovanditto); Crove SArabo (William Marconi - Simone Spinucci); Pase Alto (Massimo Iobbi - Fabio Natalini); S. Pio V (Silvia David - Alessia Biondi); S. Martino (Dante Rosati - Giuseppe Imbrescia); Stazione (Matteo Trionfi - Daniele Iobbi); Valtesino centro (Francesco Di Giacinto - Alessio Raggioli).