Ottobre è il mese per Fairtrade

Nel corso del mese di ottobre centinaia di prodotti certificati Fairtrade sono in promozione nei punti vendita Aldi, Carrefour, Coop, IN’s Mercato, Lidl, Mercato’ e Pam Panorama su tutto il territorio nazionale.

Molte persone conoscono Fairtrade principalmente per il caffè, il cacao e le banane. Tuttavia sugli scaffali dei supermercati e negozi di vicinato di tutto il paese ve ne sono moltissimi altri tra cui scegliere: tè, cereali per la colazione, succhi di frutta, biscotti, merendine, gelati, cracker e altri prodotti da forno.

Fairtrade significa migliori condizioni commerciali e sociali per chi lavora. Il Marchio Fairtrade su un prodotto indica che gli agricoltori e le agricoltrici in Asia, Africa e America Latina hanno ricevuto un Prezzo Minimo Fairtrade per la vendita della materia prima, che è indipendente dalle fluttuazioni di mercato. Inoltre le organizzazioni agricole ricevono una somma di denaro extra per avviare progetti di interesse nelle comunità, il Premio Fairtrade. Ad esempio acquistano materiali o mezzi per l’agricoltura, costruiscono ambulatori sanitari o aule scolastiche, attivano corsi di formazione o altre iniziative a sostegno del reddito delle famiglie. Info: www.fairtrade.it