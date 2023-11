Pacchetto Natale, Pd all’attacco:: "247mila euro? Neanche Las Vegas"

I fondi per luminarie ed eventi natalizi ci sono, ma quello che manca è la pianificazione turistica della città. Può sintetizzarsi così la dura critica del Pd rivolta all’amministrazione comunale sull’entità di risorse investite nel Natale 2023. "Il comune stanzia 247mila euro per i festeggiamenti natalizi, neanche fossimo Las Vegas – dice la referente Gilda Bisceglia – Già quest’estate i cittadini sono stati storditi da una sbornia di sagre e puzza di fritto, che si è tradotta in una molteplicità di disagi per residenti e turisti, e in mancati guadagni per gli esercenti locali. Come Circolo Nord abbiamo più volte denunciato questo fumo negli occhi oltre il quale c’è il nulla siderale in termini di pianificazione ponderata per lo sviluppo dell’attrattività di una città a vocazione turistica. Intanto, in due anni la commissione turismo si è riunita solo per nominare il presidente e, a febbraio, per questioni legate ai canoni delle aree demaniali".

I democrat protestano anche per la dislocazione di luminarie, e soprattutto perché i soldi investiti sarebbero dovuti andare in altri capitoli di spesa. "Con il Natale l’amministrazione si gioca un carico pesante, quasi 250mila euro, cui vanno sommate le sponsorizzazioni che l’anno scorso hanno superato i 100mila euro, sperando forse di ricucire anche lo strappo con i commercianti. Peccato che a ben guardare, sulla base del posizionamento delle luminarie stabilito dal comune, proprio molti commercianti del centro cittadino, già penalizzati dal sovraccarico di eventi estivi, resteranno a bocca asciutta pure a Natale. Per non parlare di Porto D’Ascoli, sempre figlia di un dio minore. In ogni caso non bastano le luminarie e musica dal vivo per portare i cittadini a rianimare l’economia locale. Non bastano perché le tasche delle famiglie sono vuote. Vale la pena ricordare l’aumento dei costi relativi al trasporto scolastico, l’aggravio per gli abbonamenti dei parcheggi, della Tari, la beffa delle multe per il divieto di sosta collegato al lavaggio notturno delle strade". Conclude Bisceglia: "A livello etico, prima ancora che amministrativo, non c’è giustificazione: è una presa in giro oltre che una chiara resa politica. Un’amministrazione capace e lungimirante avrebbe speso prima e meglio quei soldi, magari a sostegno di politiche sociali più incisive, in modo da lasciare più denaro nelle tasche dei cittadini, le fasce più deboli, o per sviluppare sul serio un’identità turistica più attrattiva e contemporanea del territorio".

Giuseppe Di Marco