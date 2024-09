Pacchetto scuola Bim: "Aiutiamo gli studenti"

Il Bim Tronto ancora una volta al fianco del sistema scolastico del territorio. Anche l’annata 2024-25 vedrà il concreto impegno volto a garantire un aiuto agli istituti della comunità con un pacchetto scuola di 300mila euro in favore di studenti e famiglie. All’interno del programma sviluppato saranno previsti premi per tesi di laurea, borse di studio, progetti volti a sensibilizzare i cittadini su determinate tematiche e la 12esima edizione delle olimpiadi d’inglese. La presentazione delle iniziative allestite è avvenuta ieri mattina nella consueta sede del Bim. "Abbiamo deciso di investire nella scuola e nei progetti formativi fin dal 2010 – spiega il presidente Luigi Contisciani –. Questo avviene in un momento storico particolare fatto di tagli. Crediamo che la crescita culturale di un territorio passa soprattutto per l’istruzione e la formazione dei nostri giovani. Per rigenerare il nostro territorio abbiamo bisogno di giovani che lo amino e lo rispettino, portando nuova linfa e innovazione con le loro idee. Educare, tutelare le nuove generazioni, investire in nuovi corsi universitari attraverso un’istruzione di qualità. Sono queste le mosse che ci permetteranno di arricchire il patrimonio scientifico e accrescere il livello culturale della popolazione".

Saranno 200 le borse di studio messe a disposizione delle famiglie degli studenti delle superiori per coprire le spese sostenute e relative a rette, trasporto o libri di testo. Il sostegno all’università invece vedrà la realizzazione del bando di laurea volto a premiare le 5 migliori tesi di ricerca nei processi riguardanti il territorio del Bim Tronto e sviluppate su: aspetti storico-artistici, valorizzazione delle risorse, produzione di energia, innovazione, utilizzo di nuove tecnologie e implementazione dell’intelligenza artificiale nei processi. Nelle scuole primarie ci sarà il progetto ‘Speed: screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva’ che mira all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento. Ad esso si affiancherà quello su ‘Esperienze tra storia, natura e leggenda’, a cura dell’Aps Vivo che organizzerà delle visite didattiche nei musei del sistema museale Piceno con laboratori sensoriali all’aula verde di Castel Trosino. Rinnovato anche per il 2025 il contributo per i campionati di giornalismo allestiti dal nostro quotidiano Il Resto del Carlino. Iniziativa che per il Bim rappresenta un’importante possibilità rivolta a ragazze e ragazzi per permettere loro di cimentarsi con la realizzazione di un giornale, interagendo con il mondo dell’informazione. Confermato anche il tg dei ragazzi col progetto ‘Bim bum ban news’ sviluppato insieme a Vera Tv.

Massimiliano Mariotti