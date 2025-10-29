Pacchetto scuola Bim: "Investiamo sul futuro"

Rigenerare il territorio investendo sui giovani. Il Bim Tronto ancora una volta conferma il proprio immancabile sostegno con un ‘pacchetto scuola’ da 350mila euro. L’annata 2025-26 consentirà ancora una volta di mettere a disposizione delle famiglie varie borse di studio, premi per tesi di laurea, progetti scolastici di sensibilizzazione e la 13esima edizione delle Olimpiadi dell’Inglese. Si rinnova anche quest’anno il ricco ventaglio di possibilità arricchite dai campionati di giornalismo realizzati dal nostro quotidiano il Resto del Carlino. "Dal 2010 questo ente continua ad investire in modo significativo nella scuola e nei progetti formativi – spiega Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto –. Il pacchetto scuola Bim rappresenta la prima voce del nostro bilancio. La rigenerazione del nostro territorio passa per i giovani che possono portare nuova linfa e innovazione con le loro idee. In linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, l’obiettivo è garantire un’istruzione di qualità equa e inclusiva. Ci sentiamo di offrire una base solida che consenta ai nostri studenti di competere a livello internazionale, e allo stesso tempo di sostenere le fragilità e il diritto allo studio. Crediamo fermamente che continuare a educare e tutelare le nuove generazioni ci permetterà di arricchire il patrimonio scientifico e accrescere il livello culturale della nostra popolazione".

Confermato il progetto Speed (Screening e prevenzione della dislessia in età evolutiva) nelle scuole primarie, grazie al contributo messo in campo da CentralMente centro di neuropsicologia clinica dello sviluppo. L’Aps Vivo, invece, rinnova il progetto ‘Esperienze tra storia, natura e leggenda’. Ancora una volta i giovani studenti potranno cimentarsi con ‘Bim, Bum Bam news – tg dei ragazzi’, a cura della redazione di Vera tv. Infine ecco la 13esima edizione delle Olimpiadi d’inglese ideate dal Centro studi alpha (Csa), dedicate agli studenti del quarto e del quinto anno. Qui saranno premiati 80 allievi e i migliori 12 potranno vivere una vacanza studio di due settimane in Irlanda, precisamente a Dublino. Oltre a ciò ci saranno anche quest’anno 200 borse di studio per coprire le spese sostenute dalle famiglie per rette, trasporto o libri di testo di allievi delle scuole medie superiori. Prevista la borsa di studio riservata ai figli di emigrati oggi residenti in Canada e in Argentina.

Massimiliano Mariotti