Pacchi e vestiti per la ’I care’

Il dono di 40 Scatole Solidali del Rotary Club di San Benedetto Nord all’associazione I Care di Grottammare, che metterà a disposizione questi beni per le famiglie in stato di difficoltà. Il contenuto delle Scatole, fatto di indumenti caldi, dolci prodotti di bellezza, accompagnati con tanti messaggi dettati dal cuore, andrà ad aggiungersi ai tanti beni di prima necessità gestiti da I Care per i bisognosi della comunità con il suo emporio solidale. Sabato scorso, il presidente del Rotary, Ettore Strappelli, insieme con una delegazione di soci e ai volontari della misericordia di Grottammare, accompagnati dal governatore Alessandro Speca, si è recato nella sede dell’associazione I Care per la consegna dei beni ed è stata l’occasione per conoscere più da vicino questa realtà. L’ente destinatario dei piccoli doni, che ha subito giorni orsono un vergognoso furto di beni alimentari destinati ai poveri, opera quotidianamente, con il progetto Cacciatori di briciole, raccogliendo cibo buono invenduto da supermercati e negozi della zona che poi consegna a circa 70 famiglie in difficoltà economica. Inoltre raccoglie e consegna abiti usati in buono stato. "Il nostro più caloroso ringraziamento – ha dichiarato il presidente di I Care Stefano Fabbioni – va ai promotori di questa iniziativa che, assieme ai tanti gesti concreti di solidarietà da parte di cittadini e attività del territorio, ci ha consentito di superare il momento di scoramento seguito al brutto episodio subito". Per questa raccolta il Rotary si è avvalso del contributo della Misericordia.