C’è un pacco da consegnare, ma è una rapina: paura a casa dell’imprenditore Capocasa

San Benedetto del Tronto, 20 ottobre 2023 – A San Benedetto è caccia ai due giovani che nella mattina di oggi, verso le 10, hanno tentato una rapina in casa di Roberto Capocasa, amministratore della Recfer group autodemolizioni.

I due delinquenti, presumibilmente di nazionalità straniera, si sono recati nell’abitazione dell’imprenditore, in zona Ragnola, e con la scusa di consegnare un grosso pacco hanno aggredito la donna che aveva aperto la porta, con l’intenzione di entrare nell’abitazione.

A sinistra, il fermo immagine del video delle telecamere che hanno ripreso i malviventi durante il tentativo di rapina a casa dell'imprenditore Capocasa

Quando si sono accorti che dentro vi era un muratore che stava sistemando le persiane, hanno abbandonato tutto e si sono dati alla fuga. La donna è una quarantenne d’origini romene, che fino a poco prima aveva lavorato nella Recfer ed era stata mandata, dal titolare, ad aprire la porta al muratore che doveva eseguire alcuni lavori di manutenzione.

Dopo l’aggressione la malcapitata, colpita con un pugno al volto, alcuni calci e tirate di capelli, è stata accompagnata al Pronto soccorso per le medicazioni del caso.

Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza e il personale della polizia scientifica per i rilievi tecnici. In appoggio anche le pattuglie dei carabinieri. Al momento dei delinquenti, entrambi con il volto parzialmente coperto da un cappellino, non si è trovata traccia.

Le telecamere di videosorveglianza, a ogni modo, li hanno ripresi.