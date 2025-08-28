’Pace Salute Lavoro’. Ecco la lista per le regionali

Presentata a Grottammare ‘Pace Salute Lavoro’, la lista composta dal movimento ‘Dipende da Noi’ e da Rifondazione Comunista, che partecipa alla coalizione di centro-sinistra. Nella provincia di Ascoli include Fabrizio Leone, docente e animatore di importanti associazioni culturali, impegnato a tradurre nel quotidiano l’ideale della pace. Anna Maria Cerolini già vice sindaca di Cupra Marittima che ha sottolineato quanto sia decisivo prendersi cura della condizione dei giovani. Guido Mastrosani, medico e già sindaco di Montalto, ha invece insistito sul ruolo della Regione per il riequilibrio ed il riordino ecologico del territorio. Infine Paola Petrucci, consigliera provinciale di Parità e coordinatrice di ‘Dipende da Noi’, ha sottolineato l’impegno per i diritti delle donne. È poi intervenuto Massimo Rossi, già sindaco di Grottammare, ricordando che ‘Pace Salute Lavoro’ si innesta sulla tradizione partecipativa locale di ‘Solidarietà e Partecipazione’. Hanno concluso Gabriele Marcozzi, segretario di Rifondazione Comunista, e Roberto Mancini, coordinatore di ‘Dipende da Noi’, affermando che la lista è in realtà un movimento fondato sulla partecipazione di molti gruppi e associazioni.