Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
Cronaca’Pace Salute Lavoro’. Ecco la lista per le regionali
28 ago 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. ’Pace Salute Lavoro’. Ecco la lista per le regionali

’Pace Salute Lavoro’. Ecco la lista per le regionali

Presentata a Grottammare ‘Pace Salute Lavoro’, la lista composta dal movimento ‘Dipende da Noi’ e da Rifondazione Comunista, che partecipa...

Presentata a Grottammare ‘Pace Salute Lavoro’, la lista composta dal movimento ‘Dipende da Noi’ e da Rifondazione Comunista, che partecipa...

Presentata a Grottammare ‘Pace Salute Lavoro’, la lista composta dal movimento ‘Dipende da Noi’ e da Rifondazione Comunista, che partecipa...

Per approfondire:

Presentata a Grottammare ‘Pace Salute Lavoro’, la lista composta dal movimento ‘Dipende da Noi’ e da Rifondazione Comunista, che partecipa alla coalizione di centro-sinistra. Nella provincia di Ascoli include Fabrizio Leone, docente e animatore di importanti associazioni culturali, impegnato a tradurre nel quotidiano l’ideale della pace. Anna Maria Cerolini già vice sindaca di Cupra Marittima che ha sottolineato quanto sia decisivo prendersi cura della condizione dei giovani. Guido Mastrosani, medico e già sindaco di Montalto, ha invece insistito sul ruolo della Regione per il riequilibrio ed il riordino ecologico del territorio. Infine Paola Petrucci, consigliera provinciale di Parità e coordinatrice di ‘Dipende da Noi’, ha sottolineato l’impegno per i diritti delle donne. È poi intervenuto Massimo Rossi, già sindaco di Grottammare, ricordando che ‘Pace Salute Lavoro’ si innesta sulla tradizione partecipativa locale di ‘Solidarietà e Partecipazione’. Hanno concluso Gabriele Marcozzi, segretario di Rifondazione Comunista, e Roberto Mancini, coordinatore di ‘Dipende da Noi’, affermando che la lista è in realtà un movimento fondato sulla partecipazione di molti gruppi e associazioni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni amministrative