Paci lancia la sfida a Terrani:: "A Folignano è ora di cambiare"

Riportare il centrodestra alla guida di Folignano. Questo l’obiettivo che intende raggiungere il commerciante Peppe Paci, 50 anni, che ieri si è presentato ufficialmente come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Ex assessore, fino a una quindicina di anni fa sotto la giunta Flaiani, Paci tenterà di compiere una vera e propria impresa, ovvero battere la squadra dell’amministrazione uscente, presieduta da Matteo Terrani. Per farlo, l’aspirante primo cittadino avrà affianco una lista composta da ‘volti noti’ della politica folignanese ma anche da nuove leve. Paci sarà sostenuto anche dai principali partiti di centrodestra come Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Non a caso, alla conferenza stampa di ieri erano presenti anche la consigliera regionale Monica Acciarri, Roberto Maravalli, Valerio Pignotti, Andrea Assenti e Lorenzo Vesperini, proprio a dimostrazione del fatto che le forze del centrodestra si presenteranno unite alla battaglia elettorale. "Ci siamo fatti attendere ma abbiamo voluto aspettare il momento giusto per lanciare la mia candidatura – ha esordito Paci -–. Abbiamo lavorato duramente per far allineare i pianeti. Pertanto, sono fiero e orgoglioso che accanto a me ci siano i maggiori partiti del centrodestra. Tutto questo non sarebbe stato peró possibile senza il sostegno del movimento ‘Folignano Futura’. Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di ciò che andrò ad affrontare. Sono folignanese da quattro generazioni, vivo e lavoro sul territorio da oltre 30 anni anche se la mia attività commerciale esiste da mezzo secolo. Con la mia famiglia, abbiamo investito tutte le forze sul territorio e crediamo fortemente nella crescita e nello sviluppo di Folignano".

Il candidato sindaco del centrodestra, poi, ha anche anticipato alcuni temi del programma. "A Folignano è necessario un cambiamento – ha spiegato il commerciante – Vogliamo vivere Folignano e abbiamo bisogno di investire sul territorio e avvicinare le frazioni. In questi anni troppo è stato fatto in modo superficiale. A cominciare da eventi che sono costati al Comune più di 300mila euro e il cui effetto è sfumato nel giro di pochi giorni". In merito alla lista a sostegno del candidato sindaco, questa verrà presentata nei prossimi giorni. In base ad alcune indiscrezioni, ci saranno sicuramente l’ex assessore Fulvio Corradetti e l’attuale consigliere comunale Giorgio Capriotti, quest’ultimo ex esponente del Movimento Cinque Stelle.

Matteo Porfiri