Padiglione Italia all’Expo di Osaka: il tombolo di Offida incanta tutti

Il tombolo di Offida protagonista all’ Expo 2025 Osaka in Giappone. Gli antichi merletti realizzati dalle abili mani delle merlettaie offidane affascinano anche i nipponici. Un abito realizzato a tombolo è in mostra all’interno del Padiglione Italia con lo slogan ‘Ars: the Marche’s genius and skills’, una mostra dal titolo ‘Ars: tradition and innovation’, che resterà visitabile dal 1 al 7 giugno e che vede protagonista la Regione Marche.

Il Padiglione Italia, progettato dall’architetto Mario Cucinella, rilegge in chiave contemporanea l’ideale rinascimentale della ‘Città ideale’, ispirata al celebre dipinto conservato a Palazzo Ducale di Urbino. Un progetto architettonico che pone al centro il valore della persona e la capacità umana di rigenerare la vita attraverso l’arte. Tre lettere, ARS, racchiudono un universo di significati: arte, ma anche abilità, talento, mestiere, tecnica, opera. Un omaggio al genio e al ‘saper fare’, che caratterizzano l’identità delle Marche.

Ispirandosi alle botteghe artigiane del Rinascimento — riproposte simbolicamente nelle nicchie all’ingresso del Padiglione — la mostra "Ars: tradition and innovation" racconta l’eccellenza produttiva della Regione attraverso le sue imprese e i prodotti, riconosciuti nel mondo per la maestria con cui uniscono tradizione e innovazione. Oggetti che sono vere e proprie opere d’arte applicata, espressioni vive della cultura marchigiana.

Il percorso espositivo, curato da Progetto Zenone, con allestimenti e grafica di Elleemme studio, si sviluppa in quattro sezioni narrative. In ciascuna ‘stanza’, le opere si stagliano su un paesaggio stilizzato di curve che richiama le dolci colline marchigiane, simbolo di un territorio armonioso e creativo. Gli oggetti in mostra dialogano tra loro, tracciando un racconto fatto di intrecci: tra tradizione e contemporaneità, tra mestieri e arti, tra persone e relazioni culturali. Tra queste eccellenze non poteva mancare il merletto a tombolo di Offida.