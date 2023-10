Padre e figlio si ribaltano con l’auto

Brutta disavventura per padre e figlio che nella mattina di ieri si sono ribaltati con la loro auto mentre percorrevano la statale Adriatica a sud della città di San Benedetto. L’incidente, del tutto autonomo, è accaduto poco prima delle 8, nella zona del semaforo posto all’incrocio con la strada per la Chiesa di S. Pio X. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, il conducente della Fiat Punto ha perso il controllo dell’utilitaria che dopo aver urtato un muretto si è capovolta. I due occupanti D. O. di 85 anni e il figlio A. O. di 53 anni, sono rimasti contusi. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari della Potes 118 che ha stabilizzato il pensionato e l’ha trasportato al Pronto soccorso. Il figlio ha rifiutato il trasporto all’ospedale. La viabilità, a quell’ora intensa, ha subito rallentamenti.