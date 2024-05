"Paese alto, i tanti disagi vanno risolti"

È un Paese Alto da sbloccare, l’antico centro descritto da Luciana Barlocci, che torna a protestare contro l’amministrazione comunale per lo stato in cui si trova una parte tanto importante della città. "Sono profondamente preoccupata per le condizioni in cui versa il centro storico di San Benedetto – dice la consigliera di minoranza – Nonostante i gravi disagi subiti da residenti e visitatori, l’amministrazione sembra disinteressata a risolvere questa situazione ormai insostenibile. I lavori di ristrutturazione di una proprietà comunale in vicolo Firenze, avviati a novembre 2022 e che avrebbero dovuto concludersi a marzo 2023, sono ancora in corso. Ciò ha comportato la chiusura del transito in diverse vie del centro storico, come l’arco di Fiorà e via del Consolato, costringendo persino le ambulanze a uscire in retromarcia non avendo sufficienti spazi di manovra".