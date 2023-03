Paese Alto, il Comune pensa di abolire la Ztl

Non solo lungomare, viale De Gasperi e isola pedonale: il fulcro di San Benedetto è anche e soprattutto il Paese Alto, e se il comune ha deciso di promuovere in riviera la mobilità sostenibile, questo vale anche per il cosiddetto vecchio incasato. È in questa zona, infatti, che l’amministrazione vorrebbe mettere in atto una nuova rivoluzione, pedonalizzandola completamente, togliendovi i parcheggi e pure la ztl entrata in vigore nel precedente mandato. Già, ma come farlo senza suscitare le ire dei residenti? Bella domanda, alla quale ancora non è stata data una risposta definitiva, ma su cui sono state formulate già alcune ipotesi. La più accreditata vede appunto il comune ripavimentare piazza Dante, che in questo modo perderebbe i parcheggi, così come piazza Bice Piacentini. Stalli auto che gli abitanti di zona usano quotidianamente, e che verrebbero recuperati nel parcheggio sottostante le scuole Marchegiani. Come noto, al di sotto del plesso c’è un parcheggio di circa 130 posteggi ma questo, da cinque anni, è per metà detenuto da un privato, che se lo è aggiudicato tramite asta. L’idea, quindi, è di intavolare un confronto con la ditta che ha acquistato metà parcheggio e che lo ha affidato all’Azienda Multiservizi, per far sì che almeno 50 stalli vengano destinati ad uso esclusivo dei residenti. Chiaramente questo comporterebbe un’ulteriore divisione dei diversi comparti del parcheggio. Con questa mossa, il comune potrebbe quindi mettere in concreto la seconda parte del pacchetto, ovvero l’abolizione della zona a traffico limitato che da via Voltattorni a via Fileni vieta ai veicoli dei non residenti di transitare per il quartiere dalle 19 alle 7. Una misura che darebbe ai locali la boccata d’ossigeno che chiedono da tempo: in questo modo, infatti, la clientela potrebbe tranquillamente transitare per il Paese Alto nell’ora di punta degli esercizi. Ad essere vietato sarebbe invece il parcheggio, sia in piazza Piacentini sia in piazza Dante: anche gli avventori dovrebbero posteggiare sotto le Marchegiani. L’iniziativa, in generale, presenta dei problemi: oltre a far storcere il naso ai residenti di zona, che dopo anni di assemblee e proteste hanno ottenuto la ztl, è da capire come possa essere messa in atto, per esempio, in piazza Dante. È possibile, infatti, che il suo sottosuolo presenti delle cavità: per accertarsene il comune dovrà commissionare degli studi ad hoc e se il volume al di sotto della superficie dovesse risultare cavo, la ripavimentazione risulterebbe più difficoltosa. È anche possibile che qualsiasi decisione in merito non venga presa prima di avere in mano il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), che verrà redatto entro un anno dalla Fondazione Links a fronte di un investimento pari a 110mila euro.

Giuseppe Di Marco