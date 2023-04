Paese alto, ipotesi nuovi parcheggi

La pedonalizzazione del Paese Alto piace agli abitanti del Paese Alto? Nell’impossibilità di dare un’unica risposta, che renda conto di tutte le opinioni e i differenti stati d’animo, l’incontro di quartiere tenutosi due sere fa ha comunque testimoniato l’esistenza di un clima teso fra comune e cittadini. Il rendez vous, al quale hanno partecipato referenti del comitato di quartiere, il vicesindaco Tonino Capriotti e la consigliera Barbara De Ascaniis, è stato voluto, appunto, per illustrare la possibile iniziativa di pedonalizzazione del Paese Alto. O meglio, di chiusura delle principali piazze del centro storico, tra piazza Bice Piacentini e piazza Dante, esattamente come fatto per piazza Sacconi. Clima teso, si diceva, e il motivo è presto detto: con la chiusura delle superfici, i residenti perderebbero parcheggi, ma questi verrebbero recuperati al di sotto delle scuole Marchegiani. Il tutto, però, ad uno costo ben maggiore rispetto a quello attualmente sostenuto dai residenti di zona. Si è stimato, infatti, che per ammortizzare le spese di affitto di quel parcheggio, il comune dovrebbe prevedere abbonamenti annuali dedicati esclusivamente ai residenti ad un costo compreso fra 300 e 400 euro.

Insomma, una stangata per chi abita al vecchio incasato, visto che i residenti di zona, per usufruire dei vantaggi della ztl, pagano fra 80 e 104 euro ogni 12 mesi. E’ possibile, però, che il comune preveda sconti per i residenti. E a proposito della zona a traffico limitato attiva dalle 19 alle 7, lo schema dell’iniziative prevederebbe la sua abolizione: altra idea che ha fatto rumoreggiare non poco i residenti del centro storico, che temono il ritorno del caos. Per fare tutto questo, comunque, ci vorrà tempo. In primo luogo, si dovrà valutare la fattibilità di una ripavimentazione in piazza Dante, visto che il suo sottosuolo potrebbe risultare in buona parte cavo.

Nel frattempo, sarà necessario stringere un accordo con Multiservizi, che gestisce gli stalli blu, e il privato che cinque anni fa ha acquistato una metà del parcheggio Marchegiani. E visto che, per ora, nel piano triennale di opere pubbliche non è stato inserito alcun intervento aggiuntivo, è chiaro sin da ora che l’iniziativa avrà lunghi tempi di realizzazione. I residenti, infine, hanno chiesto che si finiscano al più presto i lavori al vicolo Firenze, in modo da riaprire via del Consolato. L’amministrazione comunale, in tal senso, ha già provveduto a sollecitare la ditta incaricata.

Giuseppe Di Marco