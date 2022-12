Paese Alto pedonale, servono nuove perizie

Serve altro tempo, e soprattutto occorrono altre perizie, per capire se sia possibile pedonalizzare il Paese Alto. Il progetto, al quale parte della maggioranza e degli uffici comunali stanno lavorando dalla scorsa primavera, necessita di ulteriori approfondimenti per capire cosa c’è da aspettarsi dal sottosuolo del ‘vecchio incasato’. L’idea infatti è di eliminare l’asfalto da piazza Dante e inserirvi una pavimentazione in porfido. Quindi anche piazza Piacentini verrebbe interdetta al traffico, e in questo modo andrebbe a completare il trittico – con piazza Sacconi – dei luoghi d’aggregazione del Paese Alto. Il problema è che effettuando gli scavi, il comune potrebbe ritrovarsi delle porzioni di sottosuolo cavo e a quel punto sarebbe costretto a finanziare e prevedere ulteriori lavori per sistemare i punti da ricoprire di pietra. I tecnici di viale De Gasperi per ora hanno stimato che per un progetto del genere sarebbero necessari tra i 150mila e i 200mila euro, anche se la stima non tiene conto delle future oscillazioni nel mercato dei materiali. Se il sottosuolo dovesse mostrare criticità, la cifra finale lieviterebbe a dismisura. Poco tempo fa, comunque, il comune è stato rassicurato da alcuni rilevamenti, che hanno chiarito come in alcune porzioni di terreno al di sotto di piazza Dante passino delle vecchie condotte fognarie. Ciò implica che almeno queste parti interessate non riserveranno sorprese. Non è detto però che si possa giungere alle medesime conclusioni per la restante area. Nei prossimi mesi, quindi, il comune commissionerà dei piccoli scavi circoscritti per capire cosa debba attendersi. La volontà di pedonalizzare il Paese Alto comunque c’è, anche se l’opera difficilmente potrà rientrare nel piano di opere pubbliche, almeno a breve termine. In generale, l’amministrazione vorrebbe fare del vecchio incasato un vero punto di riferimento della Riviera, chiudendolo alle auto, che quindi potrebbero cercare posto al parcheggio delle scuole Marchegiani. Proprio in quel lotto, il comune avrebbe in mente di ricavare tra i 50 e i 60 posteggi dedicati ai residenti: con questo sistema gli abitanti locali avrebbero comunque il parcheggio assicurato e le piazze del quartiere si libererebbero, nel frattempo, delle auto. Seguendo lo schema, a quel punto l’amministrazione potrebbe abolire la zona a traffico limitato dal Paese Alto, chiudendo le piazze con delle colonnine. Tali spazi, di conseguenza, verrebbero messi a disposizione di locali e ristoranti e potrebbero tornare utili per eventi di ogni tipo beneficiando, nel frattempo, di una nuova illuminazione, finanziata con bandi Pnrr per l’efficientamento energetico.

Giuseppe Di Marco