Paese alto, via la ztl prima dell’estate

Via la ztl prima dell’estate, instaurazione dei parcheggi dedicati ai residenti, eliminazione dei posteggi dalle piazze: dovrebbe essere questo il cronoprogramma che l’amministrazione ha intenzione di seguire per pedonalizzare il Paese Alto e garantire agli abitanti di zona gli stalli auto persi. Insomma, la zona a traffico limitato instaurata un decennio fa al vecchio incasato sta per essere smantellata. Il 2025, in tal senso, sarà l’anno della realizzazione di questa iniziativa, e anzi ora che la delega alla viabilità è stata assegnata ad un nuovo assessore, la pratica dovrebbe procedere ancora più spedita. Lorenzo Vesperini, in tal senso, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la squadra di governo cittadino ha intenzione di cambiare le carte in tavola nell’antico centro sambenedettese sin dall’insediamento. La novità è che i tempi potrebbero essere più brevi del previsto, dato che in Viale De Gasperi si è deciso di separare la pratica dalla ripavimentazione di piazza Dante, una delle superfici, assieme a piazza Piacentini, da cui verranno tolti i posteggi auto. Per completare l’operazione è necessario stipulare un accordo con l’Azienda Multi Servizi per riservare i posti auto al di sotto delle scuole ‘Marchegiani’.

Questi in parte verrebbero dedicati esclusivamente ai residenti, mentre per gli altri il parcheggio verrebbe comunque garantito con l’estensione dell’abbonamento annuale. Queste modalità verranno comunicate in un incontro con i residenti di zona, che si terrà nei prossimi giorni anche se una data certa ancora non c’è. Per quel che riguarda piazza Dante, il comune deve ancora incamerare un parere geologico sul sottosuolo del Paese Alto: se da questo esame risultasse la presenza di cavità, l’ente avrebbe maggiori possibilità di ripavimentare la superficie in asfalto stampato, anziché procedere con scavi più impattanti. Va ricordato, infatti, che prima di realizzare un intervento del genere, il civico 124 di Viale De Gasperi deve ottenere il nulla osta della Soprintendenza. Tornando a Vesperini, è Stefano Gaetani a prendere le difese dell’assessore: "Non vedo nulla di strano nella sua nomina – dice il capogruppo di Libera – a novembre il sindaco ha convocato i capigruppo e noi di Libera abbiamo dato l’assenso. Ricordo che l’assessore che è uscito dalla giunta proveniva dalla nostra lista. Vesperini conosce la macchina amministrativa e sono sicuro che farà un buon lavoro. Voglio ricordare, infine, che la nomina di un assessore è compito esclusivo del sindaco".

Giuseppe Di Marco