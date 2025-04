Paga da Fenati con soldi finti. Condannato a otto mesi

E’ stato condannato a otto mesi di reclusione e 150 euro di multa un 58enne napoletano domiciliato a Martinsicuro arrestato a febbraio 2020 con l’accusa di furto aggravato, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. A novembre 2020 l’uomo era stato condannato a un anno e 8 mesi di reclusione, ma la Corte d’Appello di Ancona ha accolto il ricorso dei suoi avvocati, Umberto Gramenzi e Silvia Morganti, e ha disposto un nuovo processo. I fatti per cui il napoletano è stato processato sono avvenuti all’interno della ferramenta Fenati ad Ascoli a dicembre 2019. E’ stato il pilota di motociclismo Romano Fenati ad notare un soggetto che aveva chiesto di acquistare lampadine; non trovandole aveva iniziato a bestemmiare. Il nonno gli ha riferito che il giorno prima la stessa persona si era presentata in negozio sempre per acquistare lampadine e aveva pagato con una banconota da cento euro, poi risultata falsa. Allora ha controllato le immagini dell’impianto di videosorveglianza accorgendosi che la stessa persona il 3 dicembre, approfittando del fatto che il nonno era in magazzino, aveva aggirato il bancone e arraffato dalla cassa 160 euro e un cutter. E’ poi emerso che anche nei giorni precedenti l’uomo, almeno cinque volte, era stato nella Ferramenta Fenati per piccoli acquisti, sempre pagati con banconote da 100 euro, poi consegnate ai carabinieri che le hanno analizzate appurando che erano false: in tutto 500 euro. Per altro Bobolo è risultato essere già stato denunciato nel 2017 per lo stesso reato.