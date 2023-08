Pagamento agevolato per multe e ingiunzioni

Approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi non riscossi, grazie al quale al contribuente sarà consentito estinguere i propri debiti versando solamente le somme dovute a titolo di capitale e di spese di procedura, ma non più le sanzioni e gli interessi. La misura deve essere espressamente richiesta dal contribuente mediante istanza da presentare all’Ufficio Riscossione Coattiva del Comune entro martedì 31 ottobre 2023 ed è applicabile ai soli debiti risalenti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, senza alcun limite d’importo. La definizione agevolata in nessun caso è titolo per il rimborso di somme già versate. La modulistica per l’inoltro dell’istanza è disponibile sul sito istituzionale del comune (Altri Avvisi Pubblici) e può essere presentata di persona all’Ufficio Riscossione Coattiva, al terzo piano della sede municipale di viale De Gasperi 124, per posta raccomandata oppure per posta elettronica all’indirizzo [email protected] o per Pec all’indirizzo [email protected]. Il Servizio Riscossione Coattiva del Comune è a disposizione per qualunque chiarimento e informazione ai numeri di telefono 0735 794521, 0735 794556 e 0735 794530, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18 oppure per e-mail all’indirizzo [email protected].