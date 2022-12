Pagamento alla ditta Galosi C’è l’ok in consiglio comunale

Si è tenuto ieri il consiglio comunale a Castel di Lama, durante il quale è stato effettuato il ricordo e un minuto di raccoglimento in onore di Pierino Roncacé, scomparso di recente. Successivamente è tornato in discussione il pagamento della ditta Mimmo Galosi. Per il Comune dopo 10 anni è difficile ricostruire l’importo di tutti i lavori svolti. E’ necessario tornare indietro di 10 anni, quindi è stata presentata una transazione, che vorrebbe salvare capre e cavoli. La transazione è stata votata con i soli voti dalla maggioranza e l’astensione dell’opposizione, tranne la Peroni che non ha preso parte al voto. Il Comune riconosce in favore della ditta una somma di 11.800 euro, che verrà versata entro il 21 marzo. La transazione proposta dalla maggioranza ha ottenuto il parere positivo del revisore dei Conti, rimane però negativo quello dell’ufficio ragioneria, proprio perché non ci sono elementi utili per ricostruire concretamente i lavori intrapresi. In consiglio comunale è andato in onda il solito siparietto dove tutti hanno ragione, ma nessuno risponde ai temi concreti. Perché si è voluto trasformare la vicenda in un fatto politico, quando era forse più una questione morale, è necessario infatti porsi una domanda: è possibile che una ditta debba aspettare 10 anni prima di essere pagata? Al di là delle lodi tessute sui protagonisti che caratterizzano questa vicenda, si tratta di un fatto che lascia dietro di sé tanta amarezza. Dopo diversi approfondimenti e tentativi di soluzioni, per l’amministrazione la transizione è sembrata la formula più corretta. A termine della seduta consiliare il capogruppo del Movimento cinque stelle Luca Cristofori ha proposto un emendamento in cui invita il consigliere Gianluca Re a promuovere atti per aiutare la ditta ad ottenere un ulteriori rimborso. Una proposta che non è stata accolta con favore del consigliere che ha dato inizio ad nuovo scontro.

