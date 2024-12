Pagefha, impegno per gli altri: "Dal progetto contro l’isolamento al centro diurno ’L’orto di Paolo’. Il nostro aiuto a chi è in difficoltà"

Daniele Mauro ricopre la carica di presidente della cooperativa sociale ’Pagefha’ dal luglio 2023. Lo abbiamo intervistato, per farci illustrare le modalità operative e i progetti della cooperativa.

Presidente Daniele Mauro, quando è nata la cooperativa ’Pagefha’ e di cosa vi occupate?

"Il percorso di Pagefha ha avuto inizio nel 1985. Ad Ascoli, un gruppo di genitori di persone con disabilità si costituì in associazione provinciale per promuovere l’inclusione dei propri figli, in ogni ambito della vita. Nel 1990, l’associazione si trasformò in cooperativa sociale. La cooperativa è impegnata nel garantire l’integrazione e l’inclusione sociale dei giovani con disabilità, offrendo esperienze formative e d’inserimento lavorativo, da svolgere nell’ambito di strutture socio-educative o all’interno di progetti formativi".

Da quanti membri è composto il vostro organigramma e quali sono i loro ruoli?

"Attualmente, il consiglio di amministrazione della cooperativa, in carica fino al 2025, è composto da 7 membri: Daniele Mauro (Presidente); Sara Baligioni (Vicepresidente); Alessandra Cagnetti, Magda Di Eusebio, Mirko Loreti, Antonio Luzi, Maurizio Pintori (Consiglieri). Nell’organigramma, l’Assemblea è l’organo sovrano che controlla le attività della cooperativa. Il direttore generale, Mirko Loreti, sovrintende al funzionamento complessivo della cooperativa, perseguendo gli obiettivi prefissati dal Consiglio d’Amministrazione. Complessivamente, negli uffici amministrativi di ’Pagefha’ operano 18 persone".

In quale ambito territoriale vi trovate ad operare?

"La cooperativa opera prevalentemente nelle comunità territoriali della Provincia di Ascoli, ma gestisce anche servizi socio-educativi nella Provincia di Macerata e in quella di Pavia".

Collaborate con altre associazioni del Terzo Settore?

"Pagefha è tra i soci della Bottega del Terzo Settore, che ha sede ad Ascoli. La cooperativa collabora con altre realtà del Terzo Settore, sia in ambito locale sia in ambito nazionale, per la realizzazione di progettualità nella gestione dei servizi socio-educativi".

Attualmente, quali progetti state portando avanti?

"In questo periodo, stiamo portando avanti diversi progetti. Tra questi, ’AvverAbile-Agenzia sociale per il lavoro’, che offre percorsi di formazione e inserimento lavorativo a persone in condizioni di svantaggio, promosso da Pagefha in qualità di capofila, in partnership con altre realtà del Terzo Settore del Piceno, con scuole e Ast. Un altro progetto è ’Multiverso’, finanziato dal Ministero per le disabilità, realizzato in co-progettazione da dieci partners del nostro territorio. L’obiettivo è contrastare l’isolamento delle persone che hanno un disturbo dello spettro autistico".

Una vostra struttura è il centro diurno ’L’Orto di Paolo’. Quali attività si svolgono nel centro? "L’Orto di Paolo è il centro diurno di Pagefha per persone con autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, o con problemi di comunicazione e cognitivi. Nella struttura operano educatori specializzati, che coordinano progetti educativi per giovani con sindrome dello spettro autistico, impegnati in attività di agricoltura sociale (semina, coltivazione piante, raccolta prodotti, cura spazi e attrezzi agricoli, laboratori artigianali). Dall’esperienza de L’Orto di Paolo è nata la cooperativa sociale Agriabilità, realtà che opera nel territorio piceno con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o in situazioni di disagio, offrendo esperienze di formazione".

La cooperativa Pagefha è presente anche nelle scuole?

"Pagefha è attiva nelle scuole con il servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla socializzazione, per persone con disabilità. Il servizio è gestito in appalto per i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII. La cooperativa collabora con le scuole anche per la realizzazione di progetti finanziati da soggetti privati. Tra questi, lo screening gratuito nelle scuole dell’infanzia di Monteprandone, per la prevenzione dei Disturbi dell’Apprendimento. L’attività viene proposta nell’ambito del progetto che darà via al centro ’Crescendo’, che sarà avviato nel 2025 a Centobuchi. Il centro promuoverà attività psico-educative, assistenziali, formative ed informative, a supporto dei nuclei genitoriali e dei bambini".

