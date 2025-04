’Pagine di legalità’ con Conad. L’incontro con gli studenti e i messaggi di Grasso e Pif

Settantamila studenti collegati da tutta Italia, un ex procuratore antimafia che risponde alle loro domande e una parola d’ordine: legalità. Si è concluso ieri, con un evento nazionale in diretta streaming, il progetto ‘Pagine di legalità’, promosso da Fondazione Conad Ets insieme a Fondazione Scintille di Futuro e Unisona, con il sostegno di Conad Adriatico. Un’iniziativa che ha trasformato le scuole italiane in centri di cittadinanza attiva, consapevole, appassionata. Tra i protagonisti della giornata anche oltre 70 studenti dell’Istituto Fermi Sacconi Ceci di Ascoli, che si sono uniti all’evento virtuale per riflettere sul volto contemporaneo della criminalità organizzata e sull’importanza dell’impegno quotidiano per contrastarla. Ospite d’eccezione Pietro Grasso, già giudice del maxiprocesso, procuratore capo di Palermo e presidente del Senato, oggi presidente della Fondazione Scintille di Futuro. Con la sua voce, Grasso ha risposto alle domande degli studenti, raccontando storie, esperienze, tracciando il filo rosso della legalità che unisce generazioni e territori. Accanto a lui Pif, regista e attivista simbolo dell’antimafia culturale.

L’incontro è stato anche l’occasione per raccontare l’impegno di chi, ogni giorno, lavora al fianco delle scuole per costruire cittadinanza: tra questi Alessio Pasquini, direttore della Fondazione Scintille di Futuro, che ha presentato progetti come Scuola Onlife, percorso dedicato all’educazione digitale. A dare il benvenuto agli studenti collegati da Ascoli, nella cornice del Palazzo dei Capitani, il sindaco Marco Fioravanti, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, il referente Libera Tonino Sofia e Lucia Grandoni, direttore sviluppo di Conad Adriatico. "Offrire occasioni di confronto autentico e crescita culturale è un impegno che sentiamo profondamente – ha dichiarato Grandoni –. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questo percorso formativo". Anche Maria Cristina Alfieri, segretario generale di Fondazione Conad Ets, ha sottolineato il valore dell’educazione come primo antidoto alla cultura mafiosa: "Formare giovani consapevoli è il modo più efficace per costruire una società giusta. Grazie al Presidente Grasso per il lavoro appassionato e instancabile che svolge per le nuove generazioni".

Ottavia Firmani