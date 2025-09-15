Pagliai esplode di gioia: "Felicità immensa"

Una domenica di festa per tutti i tifosi dell’Ascoli, ma soprattutto per i circa mille presenti che con grande passione ancora una volta hanno deciso di spendere la propria giornata di riposo per raggiungere il Curi ed essere ancora una volta al fianco dei propri beniamini. Tanti tifosi e numerose famiglie con bambini al seguito hanno animato lo spettacolo che si è susseguito ancor prima di entrare nel settore ospiti della tana del Grifo. Nel percorso stradale che dalle cento torri si snoda verso il capoluogo perugino, già a partire da Norcia sono stati in molti ad esibire con orgoglio magliette, sciarpe e vessilli bianconeri.

Sugli spalti il colpo d’occhio è stato imponente. Il sostegno si è confermato incessante. Al gol su rigore di Gori la curva sud è letteralmente esplosa per poi ripetersi alla rete di Pagliai. La festa finale con l’abbraccio rivolto ai giocatori ha suggellato una domenica indubbiamente da ricordare. A poter condividere questi momenti particolarmente intensi è stato proprio il terzino destro. Tutti avrebbero sognato di bagnato il proprio esordio con il primo gol bianconero in grado, tra l’altro, di sancire il successo contro un avversario forte come il Perugia. In sala stampa nel dopo gara il bianconero è raggiante. "Ho provato una gioia immensa davanti a questo pubblico così importante – sostiene Gabriele Pagliai -. Ora dovrò offrire una cena a Chakir che è stato altruista in quel frangente e mi ha permesso di fare gol. Il mio percorso di inserimento? Dal punto di vista degli schemi sono avvantaggiato perché ero a Picerno col mister l’anno scorso. Ogni volta che verrò chiamato in causa cercherò di dare il mio contributo a prescindere dalla posizione. Qui con l’Ascoli mi trovo davvero benissimo. Quella di esterno sinistro è un posizione che avevo già ricoperto anche nella passata stagione. In vista della prossima trasferta di Livorno ora lavoreremo spingendo al massimo in allenamento e lottando su ogni pallone. Vogliamo assolutamente alzare il livello della competitività. Livorno sappiamo bene che è un campo difficile, ma andremo ad imporre il nostro gioco e credo che non avremo problemi. Dobbiamo continuare a scendere in campo motivati".

Delusione e amarezza invece in casa Perugia dove Vincenzo Cangelosi ha dovuto fare i conti con un’altra occasione mancata per centrare la prima vittoria del campionato. Una missione stavolta resa particolarmente proibitiva da un Ascoli capace di non concedere praticamente nulla. "L’Ascoli ha dimostrato di essere una squadra forte - il commento del tecnico biancorosso -. Di quelle viste finora è sicuramente una delle più titolate a disputare un campionato da protagonista. In campo abbiamo fatto fatica a tirare e quando non tiri è difficile vincere. In questo chiaramente è stato bravo l’Ascoli ad impedircelo".

mas. mar.