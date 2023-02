Pagliare, tornano i ladri Rubati preziosi e soldi

Pagliare, i ladri entrano dalla finestra, rubati oro e soldi. E’ successoin via Morrice, una parte periferica della frazione. I malfattori hanno forzato una finestra, hanno svaligiato l’appartamento. L’ennesimo furto in abitazione ha avuto luogo nelle prime ore serali. Approfittando dell’assenza momentanea dei padroni di casa, i ladri sono entrati in azione. Dopo aver forzato una finestra sono penetrati all’interno ed hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di denaro e gioielli. Un’azione fulminea, i topi di appartamento in qualche modo, senza farsi vedere dal vicinato, hanno puntato alla finestra dell’alloggio, che si trova al primo piano.

L’hanno forzata, senza fare rumore e sono entrati. Una volta nell’appartamento, hanno avuto campo libero: hanno rovistato tra i cassetti, negli armadi e nei mobili.

Alla fine, come avviene quasi sempre, sono riusciti a trovare qualcosa da portare via. I ladri si sono impossessati di alcuni oggetti d’oro, in buona parte trovati nel cassetto di un comò e un po’ di denaro contante, difficile stabilire quanto. Ai poveri proprietari quando sono rientrati in casa e hanno capito quanto era accaduto non è rimasto da far altro che allertare le forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Monsampolo, che sono subito intervenuti sul posto per un sopralluogo. Indagini non facili, le loro, visto che nessuno ha visto i ladri prima o dopo l’incursione. Anche una settimana fa si sono registrati altri furti in appartamento, sempre a Pagliare del Tronto, un fenomeno che sta preoccupando i cittadini, anche perché i furfanti non arrivano più a notte fonda, ma nelle prime ore della sera, quando i proprietari sono a cena o approfittando di una breve uscita di casa. In azione probabilmente c’è una banda che in questo momento ha preso di mira il comune di Spinetoli.

Questi malfattori spesso sono alla ricerca di piccole somme di denaro. Nel mese scorso nel mirino c’è stato il comune di Monsampolo, dove si sono registrati una serie di furti in appartamento e purtroppo anche di auto.

Maria Grazia Lappa