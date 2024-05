Pagliarini, amarezza dopo il ko:: "Meritavamo, complimenti a loro"

"Se c’era una squadra che doveva vincere era l’Avezzano, ma facciamo i complimenti alla Samb che accede alla finale playoff". Il tecnico del’Avezzano, Mirko Pagliarini, è amareggiato per l’esito della gara di ieri che ha visto la sua squadra uscire dal campo sconfitta dalla Samb. Per la squadra marsicana finisce qui la stagione, mentre la Samb festeggia il passaggio alla finale palyoff dove domenica prossima affronterà lL’Aquila al Gran Sasso d’Italia. "Dopo il nostro gol siamo andati in confusione e ci siamo fatti sorprendere dalla Samb con le reti di Chiatante e Martiniello – afferma Pagliarini –. La squadra rossoblù ha sfruttato al meglio il nostro momento difficile ed il primo gol della Samb è stato il classico tiro della domenica. Noi abbiamo poco da recriminare perché abbiamo giocato un’ottima gara, ma la Samb è stata brava a sfruttare al meglio le situazioni positive. Se dovessi rigiocare la partita, la farei allo stesso modo. Nel finale di gara abbiamo provato a rìequilibrare le sorti dell’incontro, ma non ci siamo riusciti. Dovevamo essere più attenti dopo il nostro gol, ma ai ragazzi non posso che fare altro che i complimenti visto che hanno chiuso una stagione positiva".

Il presidente dell’Avezzano Andrea Pecorelli ha stretto la mano al collega della Samb Vittorio Massi ed accetta con signorilità il responso del campo. "Chi fa più gol, vince – dice Pecorelli –. La Samb è un’ottima squadra e non lo scopriamo oggi. Ha fatto la sua partita e ha sfruttato al meglio le nostre disattenzioni in occasione delle loro due reti. Dopo il nostro gol dovevamo essere più concentrati, ma pazienza è andata così. Faccio i complimenti ai nostri tifosi che ci hanno incitato fino alla fine. C’è stata una bella partecipazione di pubblico oggi (ieri, ndr.) allo stadio dei Marsi".

l.b.