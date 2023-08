Palariviera aperto in autunno? "Dipende dalla programmazione"

Cosa aspettarsi dal Palariviera nei prossimi anni? Rimarrà il mastodonte in buona parte vuoto di Porto d’Ascoli oppure si farà cuore pulsante della costa picena? A un mese dalla fine dell’estate, sono domande che il comune e la Palacongressi devono porsi, se vogliono evitare che l’ex multisala rimanga senza scopo per altri anni a venire. La società presieduta da Fausto Calabresi, in verità, sta valutando di riaprire le sale entro qualche mese, anche se gli ostacoli, in tal senso, non sono pochi. "Potremmo far ripartire l’attività di proiezione in autunno – spiega l’imprenditore – ma molto dipenderà dalla programmazione cinematografica. Il settore, si sa, è in crisi, e se vogliamo far ripartire il Palariviera dobbiamo farlo con le dovute garanzie". Questa volta, però, l’ipotesi di un partner esterno sembra essere stata scartata. "Possibili gestori da contattare non ce ne sono – ammette Calabresi – e vista l’ultima esperienza penseremmo piuttosto ad una gestione diretta delle sale. Si tratta ancora di un’ipotesi che deve essere esaminata sotto ogni profilo, ma ci si può lavorare".

Il Palariviera, dopo l’addio di Uci Cinemas – del maggio 2020 – rimaneva senza gestore per quasi un anno e mezzo: precisamente fino ad ottobre 2021, quando Palacongressi lo affidava alla Madison. Le attività del cinema di piazza Aldo Moro, però, proseguivano fino ad inizio 2022, quando queste venivano sospese per via delle difficoltose condizioni in cui versava l’industria e la distribuzione legata alla settima arte. Da allora, il sambenedettese appassionato di cinema deve recarsi al ‘Concordia’, che molto coraggiosamente ha portato avanti non solo una programmazione mainstream, ma anche quella ‘di nicchia’ del Cineforum Buster Keaton. Alternative sono offerte dal ‘Margherita’ di Cupra e ovviamente da Città delle Stelle, dove in realtà un multisala è sopravvissuto ed anzi ha macinato buoni numeri sotto la spinta di scelte oculate. A San Benedetto, peraltro, Palacongressi e comune dovranno risolvere definitivamente il diverbio nato nella precedente amministrazione, nel quale il privato ha avanzato l’idea di risolvere il contratto con l’ente, a meno che non fossero state fatte modifiche al piano economico finanziario relativo alla gestione del Palariviera. Le parti, anni fa, sembravano pronte a concludere la questione tramite lodo arbitrale, ma da allora nulla è stato fatto. Quel che è certo è che più lo stallo si protrae, più il multisala dovrà faticare per imporsi nuovamente nello scenario Piceno.

Giuseppe Di Marco