Palariviera, concerto di fine anno C’è la Gioventù Musicale d’Italia

Sarà una serata di grande musica e festa, sabato 30 dicembre, alle 21, al Palariviera di San Benedetto, per il Concerto di Fine Anno organizzato dal comune con la Gioventù Musicale d’Italia, presentato nella Sala Consiliare del comune: "Ormai è un appuntamento consolidato, ed è sempre un piacere assistere a questo concerto", evidenzia il sindaco Antonio Spazzafumo. Sarà un concerto tipico di capodanno, ma la prima parte vedrà la partecipazione di Leonora Armellini, nastro nascente del pianismo internazionale (prima donna italiana ad aver scalato le vette del Concorso Pianistico Internazionale F. Chopin di Varsavia, competizione considerata il vertice del pianismo mondiale, essendo stata la giovanissima vincitrice del ’Premio Janina Nawrocka’, nel 2010, esito confermato nel 2021, con un quinto premio) e avremo anche la presenza di Lito Fontana, che aprirà con dei bellissimi brani di Astor Piazzolla. La seconda parte come da tradizione dedicata a Rossini e Brahms, con altre soprese, e con la presenza del gruppo di danza della scuola Prima Musa, con quaranta allieve, mentre complessivamente l’evento conterà cento artisti, per un evento di qualità artistica e di condivisione sociale. "E’ una grande soddisfazione per noi – afferma Rita Virgili, presidente della Gioventù Musicale d’Italia - ringrazio il sindaco, l’amministrazione comunale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli per il sostegno". A dirigere sarà Riccardo Bisatti, giovane direttore e membro di Ulysses Network, circuito europeo per la diffusione della musica. Il tutto coordinato con l’orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, in un programma che verrà riproposto il primo gennaio 2024 per l’anno della cultura della città di Pesaro. ""bbiamo continuato a lavorare insieme a Rita Virgili per dare continuità a questo evento di fine anno, diventata una tradizione, che porta a San Benedetto artisti di valenza internazionale, ma anche del territorio, oltre alla presenza di Lito Fontana", afferma Anna Marinangeli, dirigente dell’ufficio cultura. Alla presentazione si è collegato telefonicamente Lito Fontana: "Sono felice e onorato di far parte di questo concerto, stupendo e di classe". Nella seconda parte della serata è prevista l’esibizione dei ballerini della Scuola Professionale di Danza Prima Musa di Adriana Posta, con le coreografia della stessa Posta e di Alberto Liberatoscioli. Conclusione con un brindisi, con le eccellenze del territorio. Prenotazione telefonica 380 5921393.

Stefania Mezzina