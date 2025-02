Palariviera, così la gente sta tornando al cinema

Il multiplex Palariviera ha riaperto i battenti a fine novembre e, a oggi, il primo bilancio appare positivo. Giovanna Calabresi, che insieme ai fratelli Fausto e Gaetano ha deciso di rilanciare la storica struttura, esprime soddisfazione ma sottolinea che la sfida è ancora aperta. "Dopo la lunga chiusura, il Covid e le poco edificanti gestioni precedenti, la ripartenza è stata in salita", spiega. Tuttavia, i segnali sono incoraggianti: "La risposta c’è, perché le persone continuano a subire il fascino del cinema e dell’aggregazione. In compagnia lo stimolo per uscire è più forte e il cinema ha rappresentato un modo per rivitalizzare la zona e la struttura". Attualmente sono attive tre delle sette sale disponibili, con l’obiettivo di riaprirne una quarta dopo l’estate e poi procedere gradualmente con le altre. "Però ci vuole la risposta da parte dell’utenza", precisa Calabresi, evidenziando come non tutti abbiano ancora realizzato che il cinema del Palariviera abbia riaperto. "Abbiamo deciso di prendere direttamente noi la gestione perché la nostra famiglia, con mio zio e mio padre, dal 1947 è in questo settore". Ma gestire una struttura di quelle dimensioni non è semplice: "I costi sono alti e, in più, deve esserci una proposta efficace, perché, come è facile immaginare, siamo legati alle uscite dei film". Il calendario cinematografico ha già riservato alcune sorprese: "Questa settimana, con Sanremo, prevediamo un calo dell’utenza, ma devo dire che oltre al periodo natalizio, anche gennaio è andato bene, a sorpresa". Tra i titoli di maggior successo: Diamanti di Ferzan Ozpetek, tenuto in programmazione per due mesi, e sotto Natale Mufasa, molto gettonato. Ora, l’attenzione si sposta su The Brutalist", candidato a 10 Oscar. Per attrarre nuovo pubblico, il Palariviera ha introdotto iniziative speciali.

"Il martedì il cinema è sempre a 5 euro e abbiamo tante idee su come incrementare ancora di più la voglia di venire e creare occasioni". Inoltre, già attiva è la collaborazione con le scuole per proiezioni in lingua originale. "Stiamo pensando di introdurre una giornata alla settimana dedicata ai film in lingua originale aperta a tutti e non solo alle scuole". Il riscontro del pubblico è stato positivo: "Abbiamo avuto quasi sempre le tre sale riempite, per un totale di circa 500 posti". Infine, un aspetto che scalda il cuore: "Siamo contenti del fatto che tante persone ci abbiano ringraziato perché per loro era un’occasione per uscire. Parliamo di persone di mezza età o più avanti con gli anni". Un segnale che il cinema, nonostante le difficoltà del settore, resta un punto di riferimento culturale e sociale della città.

Emidio Lattanzi