"Palaspeca, ora dove andranno le società?"

La riqualificazione degli impianti sportivi sarebbe potuta partire prima, in modo da non avere conseguenze sulle attività delle società sportive e delle scuole: è quanto sostiene Luciana Barlocci, che torna su un argomento del quale si era già occupata nei mesi – anni – passati. Il tema è tornato attuale perché due giorni fa la giunta comunale ha approvato il documento preliminare alla progettazione per la riqualificazione del PalaSpeca, un intervento che costerà 280mila euro e che coinvolgerà due spogliatoi, una porzione del parquet e l’impianto di illuminazione. "Queste risorse – spiega la Barlocci – erano state stanziate già in fase di bilancio di previsione e allora si era detto che i lavori sarebbero stati fatti durante l’estate. Si tratta di un’opera non indifferente, anche se il progetto è di ordinaria manutenzione. Soprattutto, però, c’è una cosa che non mi è chiara: i 280mila includono anche un intervento sul parquet, ma per rimetterlo a posto ci vorrebbero almeno 2 o 3 settimane. Ma le ritmiche, il calcetto, la ginnastica, dove saranno mandati nel frattempo?"

Per Barlocci il comune avrebbe dovuto far partire i lavori nel periodo di chiusura: "Molte squadre terminano le proprie attività a fine maggio – dice –. Ora che non abbiamo a disposizione due spogliatoi come devono fare gli atleti? Perché l’intervento non è iniziato prima?" Non finisce qui. "Nel consiglio di febbraio – continua la consigliera - l’assessora Campanelli disse che al termine delle vaccinazioni era stato fatto un sopralluogo dall’Ast da cui era stato redatto un verbale, e che al comune sarebbe stato riconosciuto un contributo qualora fossero stati fatti dei lavori al parquet. Quindi chiedo all’assessora e al vicesindaco Capriotti: è partita la procedura? É stata fatta opportuna richiesta?" Barlocci quindi sposta l’attenzione sulla piscina ‘Gregori’, che beneficerà di opere del valore complessivo pari a 400mila euro. Opere il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta nella riunione della scorsa settimana: "I lavori alla terra di mezzo si faranno nel periodo di massimo utilizzo. Cosa succede ai lavori pubblici?"