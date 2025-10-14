Palaspeca, sanificazione per riaprire a novembre

Sarà ultimato entro fine novembre, l’intervento di manutenzione attualmente in corso al PalaSpeca, a seguito del quale la struttura verrà completamente riaperta agli utenti. Le società sportive, stando alle stime che circolano al civico 124 di Viale De Gasperi, dovrebbero tornare ad utilizzare il palazzetto, nella sua interezza, entro un mese. A fine settembre infatti sarebbero stati tolti tutti i residui del vecchio pavimento presente al campo centrale, quindi ora si potrà procedere all’installazione del nuovo parquet. Contestualmente, pochi giorni fa il comune ha affidato i lavori di pulizia e sanificazione dell’immobile, che si compone di un campo centrale per il calcetto e quattro palestre per attività sportive non agonistiche.

In merito al palazzetto dello sport va ricordato come fu l’assessora Cinzia Campanelli, nel consiglio comunale del 25 settembre, a spiegare cosa si stesse facendo nella struttura, in risposta all’interrogazione di Luciana Barlocci, da sempre attiva sull’argomento. La consigliera di minoranza, a tal proposito, affermava che si sarebbe dovuto procedere con una bonifica vera e propria dello strato che si trovava al di sotto della vecchia pavimentazione presente sul campo centrale. Barlocci faceva anche notare come gran parte dell’ammaloramento riscontrato a più riprese nel PalaSpeca fosse dovuto alle infiltrazioni provenienti dal tetto: cosa che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione, sempre secondo la consigliera, a prevedere lavori ben più consistenti, smontando tutta la parte ‘problematica’ per risolvere la questione a monte.

Ulteriori progressi, a stretto giro, sono attesi anche per quanto riguarda la piscina ‘Gregori’, dopo il via libera del Coni al nuovo progetto. Elaborato che è stato modificato dopo la scoperta delle condizioni in cui versa la falda acquifera portodascolana: il suo innalzamento ha costretto l’amministrazione a rivisitare l’operazione per l’impossibilità di salvaguardare la vecchia struttura. Con l’ok del comitato olimpico il comune può andare a bando, assegnare i lavori e riconsegnare alla città il polo natatorio. La vasca esterna sarà lunga 50 metri, avrà una profondità massima di 2 metri e minima di 1,35. La nuova struttura avrà un ingresso separato e sarà dotata di 117 unità di spogliatoio, zona ristorazione e bagni. Per realizzare la piscina scoperta sono necessari 3,8 milioni, in parte provenienti dal bando ‘Sport e periferie’ e in parte da un mutuo decennale acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo.

Giuseppe Di Marco