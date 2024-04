Palaspeca, servono altri lavori

Non solo interventi urgenti, ma anche manutenzione annuale: di questo ha bisogno il palazzetto dello sport ‘B. Speca’, e l’amministrazione comunale, dopo una serie di controlli, ha deciso di programmare ulteriori lavori per la riqualificazione della struttura. Nei prossimi mesi, intanto, verrà effettuata una variazione di bilancio per stanziare 200mila euro con cui verranno finanziate le opere prioritarie: quelle al parquet, parzialmente divelto, così come al tetto e alle pareti, che mostrano evidenti segni di infiltrazioni. Nei giorni scorsi, però, i tecnici del comune hanno effettuato una serie di sopralluoghi nell’immobile, deducendo che questo abbisogna di una manutenzione ordinaria con cadenza annuale. I 200mila quindi saranno solo la prima tranche di lavori da fare al PalaSpeca, anche perché la struttura sportiva riveste un ruolo centrale per la città. In essa svolgono la propria attività, quotidianamente, ragazzi delle scuole e atleti di associazioni sportive. Inoltre, come ha notato Luciana Barlocci, a breve verranno effettuati lavori alla palestra dell’Istituto ‘Capriotti’, quindi è possibile che il bacino d’utenza del PalaSpeca si gonfi ulteriormente. Per la consigliera anche il livello delle tariffe risulterebbe eccessivo, soprattutto se paragonato ai palazzetti di città vicine. Barlocci infine ha criticato l’amministrazione per non essere stata capace di intercettare i fondi del bando Pnrr ‘Sport e periferie’: risorse che avrebbero potuto finanziare, anziché il rifacimento della piscina esterna, proprio un intervento di adeguamento al PalaSpeca. Peraltro anche i 700mila euro di questo bando dovrebbero essere definitivamente perduti: il progetto allegato all’istanza di partecipazione, infatti, ha ricevuto parere sfavorevole dal Coni.

Quindi, se il Ministero per lo sport dovesse prevedere nuove risorse per le domande rimaste in sospeso, su San Benedetto graverebbe comunque il ‘no’ del comitato olimpico. Dove reperire risorse necessarie ai poli sportivi comunali? L’amministrazione, ad oggi, confida sul tesoretto messo insieme con l’avanzo di bilancio 2023: oltre 6 milioni, che in parte saranno destinati a finanziare opere pubbliche. Per il PalaSpeca, forse, ma anche per la piscina: nello specifico la sistemazione della ‘terra di mezzo’, per cui saranno necessari 400mila euro. Nel caso del palazzetto, invece, gli uffici comunali devono ancora elaborare un progetto di manutenzione e quindi i tempi, inevitabilmente, si allungheranno.

Giuseppe Di Marco