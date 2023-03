Palazzetto dello sport più green Arrivano i fondi per il restyling

Nel comune di Monteprandone sono in arrivo dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica circa 264.000 euro, a fondo perduto, per l’efficientamento energetico del palazzetto dello sport. I fondi, ottenuti in risposta all’avviso Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica, permetteranno al Comune di installare nuovi infissi per un valore di 190.577,66 euro e realizzare schermature solari sulle vetrate sud e ovest per un importo di 73.200 euro. Il contributo si aggiunge ai circa 600.000 euro ottenuti qualche settimana fa, sempre dal ministero dell’Ambiente, per la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con lampade a led di ultima generazione ed a basso consumo; per l’installazione di impianti fotovoltaici e nuovi infissi per la scuola dell’infanzia di via Colle Gioioso (208.620 euro), per la delegazione comunale (129.574 euro) e per la sostituzione e nuova installazione di infissi per la scuola secondaria di primo grado di Colle Gioioso (258.127,60 euro). "Monteprandone ha scelto la sostenibilità – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore al patrimonio, edilizia scolastica e impianti sportivi Christian Ficcadenti – e investe circa 864.000 euro per rendere energeticamente efficienti le scuole, gli uffici della Delegazione comunale e il Palazzetto dello Sport. Con questi ulteriori 264.000 euro renderemo maggiormente fruibile un impianto sportivo fiore all’occhiello del nostro territorio sul quale, negli ultimi due anni, abbiamo investito fondi per 522.500 euro per la manutenzione straordinaria della copertura, l’adeguamento e il risanamento della palestra, un nuovo impianto di illuminazione e pannelli fotovoltaici sulla facciata sud. Il Palazzetto dello Sport è un impianto di proprietà comunale utilizzato dalle società sportive, dagli studenti del vicino Istituto comprensivo, oggi più sicuro e sostenibile".

Marcello Iezzi