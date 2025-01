Palazzina popolare di via Mameli, ora mancano i fondi

Il percorso per realizzare la palazzina popolare di via Mameli si prospetta più accidentato del previsto: come è emerso in una recente commissione consiliare, i 300mila euro derivanti dal Piano di riqualificazione urbana (Pruacs) non sarebbero disponibili, per cui gli uffici valuteranno di attivare le procedure per un eventuale rifinanziamento dell’opera. La questione era riemersa in consiglio per iniziativa di Giorgio De Vecchis, che appunto aveva domandato all’amministrazione se i fondi del vecchio Pruacs fossero presenti in bilancio. Ora quindi si dovrà fare un passaggio in regione per capire se tali risorse possano essere riassegnate a San Benedetto. Se il comune dovesse incamerare questi 300mila euro, l’amministrazione avrebbe maggiori possibilità di rifare ex novo la palazzina in zona Paese Alto, che dovrebbe ospitare 18 alloggi. Infatti Viale De Gasperi potrebbe contare sui 480mila euro della transazione sottoscritta a titolo di accordo stragiudiziale con il privato che si era occupato dei lavori. In tal senso va ricordato che nel 2020, dopo una lunga diatriba, il comune stracciava il contratto stipulato con la ditta che si era aggiudicata l’intervento di sopraelevazione e manutenzione ordinaria dell’ex casa parcheggio. Contestualmente veniva chiesto un risarcimento di 1,8 milioni, ma a sua volta la società trascinava il comune in tribunale, chiedendo il pagamento di 328mila euro. Le parti quindi hanno deciso di chiudere il contenzioso con una transazione. Quindi il civico 124 di Viale De Gasperi potrebbe attingere ulteriori 150mila euro di economie da altri Pruacs. In totale poco meno di un milione di euro: una somma di per sé insufficiente per ricostruire la palazzina. Ecco che però la soluzione arriverebbe da un bonus statale per l’efficientamento energetico degli edifici, con cui l’eventuale impresa aggiudicataria otterrebbe il 65% della spesa effettuata. Così non bisognerebbe più reperire gli altri due milioni. Tutto, però, dipende dalla risposta che darà Palazzo Raffaello.

Giuseppe Di Marco