Palazzo comunale e post sisma. Arrivano i fondi per sistemarlo

Il comune di Cossignano ha avuto un altro finanziamento di 683 mila euro, dall’Ufficio per la ricostruzione post sisma del 2016, per la ristrutturazione del palazzo comunale. Il nuovo finanziamento si è reso necessario per compensare l’aumento dei costi che altrimenti avrebbe potuto rallentare la sistemazione dell’edificio lesionato dal terremoto. Il progetto di miglioramento sismico del palazzo comunale di Cossignano, aveva avuto un importo iniziale di 435mila euro e ora ha ottenuto un aumento significativo dei fondi raggiungendo un contributo totale di oltre 922mila euro. Di questo importo, 705mila euro sono già stati trasferiti per l’avanzamento dei lavori, di cui 683mila con quest’ultimo decreto. L’affidamento dei lavori è in corso. Il progetto prevede interventi di consolidamento strutturale, rifacimento della copertura, riprogettazione degli spazi interni e adeguamenti impiantistici. "La notizia ci fa particolarmente piacere – ha affermato il sindaco Roberto Luciani – ma a noi non è stato ancora comunicato nulla. Certo è che aspettiamo da mesi questa notizia e speriamo di avere presto la notifica del decreto. Comunque i dati riportano e non credo che vi siano dubbi sul nuovo finanziamento".

"Le opere pubbliche – dichiara Castelli – rappresentano dei presidi fondamentali, soprattutto per le piccole comunità che caratterizzano i nostri borghi. Tra questi presidi c’è, in particolare, la sede del Comune, imprescindibile punto di riferimento non solo per le funzioni che svolge, ma anche perché esprime plasticamente la presenza delle istituzioni sul territorio. L’auspicio è che l’edificio possa essere restituito alla comunità di Cossignano al più presto. Questo trasferimento di risorse si è reso necessario per rispondere all’aumento dei costi nel settore delle costruzioni, che da tempo rappresenta una sfida significativa".

Marcello Iezzi